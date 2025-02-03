مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول
علوم

سويسرا عالقة في خضم سباق العمالقة للسيطرة على الذكاء الاصطناعي 

ديب سيك
مع إطلاق روبوت المحادثة ”ديب سيك“، تتحدى الصين هيمنة الولايات المتحدة على الذكاء الاصطناعي. Robin van Lonkhuijsen / Keystone

تهدد الولايات المتحدة بالحد من مدّ سويسرا بشرائح الذكاء الاصطناعي، بينما تفتح نماذج ديب سيك الصينية الجديدة، الأكثر كفاءة، الأبواب أمام المزيد من الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي. 

تم نشر هذا المحتوى على
10دقائق

عندما لا يقوم بتغطية المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة وتقنية سلسلة الكتل والمصارف والتجارة، يمكن العثور على المراسل التجاري لـ swissinfo.ch وهو يمارس لعبة الكريكيت في مناطق مختلفة من سويسرا - بما في ذلك بحيرة سانت موريتس المجمدة.

في آخر أيام إدارته، وقّع جو بايدن، الرئيس الأمريكي السابق، أمرًا تنفيذيًا لتقييد صادرات أجهزة الذكاء الاصطناعي المتطورة، في محاولة لحماية التفوّق التكنولوجي للولايات المتحدة، التي تخشى أن تسدّ القوى العظمى، مثل الصين وروسيا، الفجوة مستفيدة من الابتكارات والأجهزة الأمريكية. 

المزيد
نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية

المزيد

نشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية

اشترك.ي في النشرة الإخبارية لدينا، واحصل.ي على بريد إلكتروني كل يوم جمعة يحتوي على أخبار من الدول الناطقة بالعربية تم جمعها بواسطة وسائل الإعلام السويسرية. معلومات من منظور سويسري خصّيصًا من أجلك.

طالع المزيدنشرتنا الإخبارية حول التغطية السويسرية للشؤون العربية

ويُعفي القرار الأمريكي الجديد عدداً قليلاً من الدول التي تعتبر الأجدر بالثقة، وخاصة في أوروبا. ولكن لم تكن سويسرا من بينها. 

ولم يتأكّد تبنّي إدارة ترامب الجديدة القيود المشددة، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في شهر مايو المقبل. لكن ستسعى سويسرا جاهدة لتحسين موقفها. 

+ سويسرا تقود مبادرة من أجل وصول عادل لخدمات الذكاء الاصطناعي

وقال غي بارملان، وزير الاقتصاد، في حوار مع صحيفة “نويه تسورخر تسايتونغ”: “يصنّف الأميركيون الدول إلى فئات مختلفة، ويصعب فهم هذا التصنيف. ونرد في الفئة الثانية، التي تتلقى عددا أقل من الرقائق. فنحتاج أولاً، إلى فهم أسباب ذلك؛ هل هي مخاوف أمنية؟ أم لإبطاء التنمية في سويسرا؟”. 

تطوّر كبير في الذكاء الاصطناعي

وقد تفاقمت المشكلة مع وصول نماذج R1 الجديدة، التي تطورها الشركة الصينية دبب سيك (DeepSeek)، المنافس الأكثر تقدمًا من نماذج تشات جي بي تي (ChatGPT)، الذي يستغرق وقتا للتفكير داخليًا قبل تقديم الإجابة. وقد أُشيد بتقنيات الحوسبة المستخدمة في بناء البرنامج الصيني R1،  باعتبارها تمثّل تقدمًا كبيرًا في مجال الكفاءة، وتسمح بتحقيق أداء أقوى من الرقائق. 

وعلى الفور، أصدرت الشركة وصفة التحسين الخاصة بها للجمهور العالمي، مما يسمح للآخرين باستنساخ جهودها. 

وتواجه سويسرا الآن موقفًا صعبا يتمثل في حرمانها من الأجهزة الحيوية في وقت غير مناسب، كما يقول مارسيل سالاثي، المدير المشارك، لمركز الذكاء الاصطناعي في المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان (EPFL). 

وقال سالاثي متحدثا إلى سويس إنفو (SWI swissinfo.ch): “لا تستطيع سويسرا أن تتحمل القيود الحاسوبية في عصر نمو الذكاء الاصطناعي الهائل”. 

وأضاف أن الاختراق الذي حققته شركة ديب سيك الصينية في مجال الكفاءة، سلاح ذو حدين، إذ يمكن إنجاز المزيد باستخدام الرقائق الموجودة بتكلفة أقل، لكن لن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، ومزيد الطلب عليها.  

+ لوائح سويسرية لتقنين الذكاء الاصطناعي تنشد التوازن بين السلامة والابتكار

وقال سالاثي: “مع التحسن المستمر لنماذج الذكاء الاصطناعي، سيرتفع الطلب الإجمالي عليه كثيرا، وستستنفد احتياجاتنا الحالية من الحوسبة بسرعة كبيرة”. 

آلات تفكير جديدة

كما لو كان لإثبات وجهة نظرهم؛ فقد أنتج المطورون في شركة هاغينغ فيس (Hugging Face)، الشركة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر في الأيام القليلة الماضية 700 نموذج ذكاء اصطناعي مختلف، مقلدين بذلك أساليب ديب سيك الموفرة للتكاليف. ويمكن توجيه هذه النماذج إلى مهام محددة؛ مثل مساعدة الأطباء على تشخيص الأمراض من خلال البحث السريع في ملف المريض الصحي.  

قال لويس تونستال، كبير فريق البحث العلمي في  شركة هاغينغ فيس :”لقد نجح R1 في سد الفجوة بين النماذج المملوكة المغلقة، والنماذج مفتوحة المصدر بشكل فعال، ما سيسمح للناس في جميع أنحاء العالم، بتذوق ما يعنيه وجود هذه الآلات المفكرة الجديدة في متناول أيديهم.” 

وإذا دخل نظام الحصص الذي أقره بايدن حيز التنفيذ في مايو، ستقتصر سويسرا على حوالي 16،500 شريحة ذكاء اصطناعي من أفضل الأصناف (المعروفة أيضًا باسم وحدات معالجة الرسومات) بين عامي 2025 و2027، وفقًا لـ CH++، المنظمة السويسرية غير الربحية، التي تهدف إلى تعزيز العلوم والتكنولوجيا في دولة جبال الألب. وأضافت المجموعة في بيان صحفي، إمكانيّة استخدام حوالي 60% من هذه الحصة من قبل أكبر 20 شركة في سويسرا، بسهولة. 

صعوبة ترقية الحواسيب العملاقة

ولتوضيح الصورة، يستخدم حاسوب “ألبس” العملاق في سويسرا حاليًا 10،752 شريحة (Nvidia Grace Hopper)، الأكثر تقدمًا من نوعها. 

وكشف المركز الوطني السويسري للحوسبة الفائقة (CSCS) عن الحاسوب العملاق في الخريف الماضي، ولديه ما يكفي من الرقائق في الوقت الحالي. ولكن، تقول ماريا غراتسيا، المديرة المساعدة للمركز، لسويس إنفو: “إذا استمرت هذه القيود، فقد تؤثر على ترقية النظام في المستقبل. على سبيل المثال، إذا قررنا الترقية في الإطار الزمني 2028-2032”.  

المزيد
حاسوب عملاق

المزيد

في سويسرا… ما هي التكلفة البيئية لحاسوب “ألبس” العملاق؟ 

تم نشر هذا المحتوى على طوّرت سويسرا مؤخرًا حاسوب “ألبس” العملاق المصمم لدعم البحث العلمي وأنظمة الذكاء الاصطناعي المعقّدة. هذا على الرغم من استهلاكها كميات هائلة من الطاقة.

طالع المزيدفي سويسرا… ما هي التكلفة البيئية لحاسوب “ألبس” العملاق؟ 

وأوضح سالاثي  من المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان أنّ لشرائح الذكاء الاصطناعي عمر افتراضي، وستصبح أحدثها قديمة عند ظهور شرائح الجيل التالي كل بضع سنوات. فلن تدوم بنيتنا التحتية الحالية عقودًا من الزمن”. 

وأضاف قائلا: “نحن نفكر فعلا، في عدد الرقائق الإضافية التي قد نحتاجها خلال السنوات الخمس المقبلة. ولا يمكن التخطيط لهذا الأمر في صورة عدم إدراك مدى تحقق الطلبات”. 

في 13 يناير، شددت الولايات المتحدة الأمريكية الإجراءات لمنع وصول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى أيدي دول ”معادية“. 

وتُعد القيود الأمريكية الصارمة المفروضة على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، أو الحظر المفروض على دول مثل الصين، وروسيا، وكوريا الشمالية، وإيران، غاشمة بالفعل. وستشمل قائمة الحظر دولا جديدة أخرى. 

وتستثني هذه القيود أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، وجمهورية كوريا، وإسبانيا، والسويد، وتايوان، والمملكة المتحدة. أما سويسرا، فتصنّف ضمن مجموعة ثانية، ستُفرض عليها قيود معينة.  

ويسعى المرسوم إلى الحد من مقدار قوة الحوسبة (التي تُقاس بوحدات الأداء الإجمالي للمعالجة TPP)، التي تتيحها الأجهزة التي تنتجها الولايات المتحدة. 

ووفقًا لمؤسسة “++CH، حُدّد المسموح به لسويسرا بمقدار 790 مليون وحدة TPP، (ما يعادل حوالي 16،500) من أحدث جيل من رقائق الذكاء الاصطناعي للفترة  2025-2027. 

وبموجب المرسوم، يمكن للبلدان التقدّم بطلب للحصول على حالة المستخدم النهائي الوطني المعتمد (NVEU)، ما يمكن أن تمنح مخصصات أكبر بكثير، تصل إلى 5،064،000،000 وحدة من رقائق TPP (حوالي 320،000 رقاقة Nvidia H100)، بحلول عام 2027. 

ومع ذلك، قد ينطوي ذلك على ”متطلبات أمنية صارمة والتزامات امتثال معقدة، قد تجدها العديد من المؤسسات صعبة“، وفقًا لـمؤسسة “CH++”. 

وستدخل قيود التصدير الجديدة، إذا وافق عليها ترامب، حيز التنفيذ في 15 مايو، بعد فترة تشاور. 

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: مي المهدي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
55 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
39 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

اقرأ أكثر
الذكاء الاصطناعي

المزيد

الذكاء الاصطناعي في سويسرا … ما الذي يخبئه عام 2025؟ 

تم نشر هذا المحتوى على يُعد عام 2025 نقطة تحول بارزة في تطور الذكاء الاصطناعي في سويسرا، بصدور تشريعات جديدة، وتطوير تطبيق سويسري مشابه لـ "تشات جي بي تي"، بالإضافة إلى اعتماد المركبات ذاتية القيادة. 

طالع المزيدالذكاء الاصطناعي في سويسرا … ما الذي يخبئه عام 2025؟ 
المنتدى بدافوس

المزيد

ثورة في الذكاء الاصطناعي… بديل منتدى دافوس 2025 للحمائية الاقتصادية

تم نشر هذا المحتوى على يسعى المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام إلى تشجيع البلدان على العمل معًا، مع وعد بثورة في الذكاء الاصطناعي تعود بالنفع على الجميع.

طالع المزيدثورة في الذكاء الاصطناعي… بديل منتدى دافوس 2025 للحمائية الاقتصادية
تنظيم الذكاء الاصطناعي

المزيد

لوائح الذكاء الاصطناعي … التوازن المنشود بين الابتكار والسلامة 

تم نشر هذا المحتوى على ما هي المخاطر التي يواجهها المواطنون والمواطنات في البلدان التي لا يخضع فيها الذكاء الاصطناعي للتنظيم، مثل سويسرا؟

طالع المزيدلوائح الذكاء الاصطناعي … التوازن المنشود بين الابتكار والسلامة 

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية