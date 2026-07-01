علي خامنئي وريث الخميني الذي حكم الجمهورية الإسلامية لأطول فترة منذ قيامها

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ورث آية الله علي خامنئي قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مؤسسها الإمام روح الله الخميني، وقادها لنحو أربعة عقود اتسمّت خصوصا بمواجهة متواصلة مع الولايات المتحدة، لكنه عزّز نفوذها في المنطقة، وقمع في الداخل أصوات المعارضين.

وتستعدّ إيران اعتبارا من الرابع من تموز/يوليو لوداع خامنئي الذي قتل عن عمر 86 عاما مع عدد من أفراد عائلته ومسؤولين، في قصف مقرّ إقامته مع بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية في 28 شباط/فبراير، وكان حتى اليوم مدفونا ك”وديعة” في انتظار أن تسمح ظروف الحرب بتشييعه.

ورغم غيابه، يظلّ طيف من حكم إيران لأكثر من 36 عاما، أي في معظم سنوات عمر الجمهورية، حاضرا. فصوره تملأ الشوارع والبيانات الرسمية والتصريحات غالبا ما تذكره، فيما لم يظهر نجله مجتبى الذي انتخب خلفا له، في العلن بسبب إصابته خلال الحرب التي تشهد حاليا وقفا لإطلاق النار بدأ العمل به في الثامن من نيسان/أبريل.

وتُرفع في العديد من الشوارع والمقرّات الرسمية، صورة ثلاثية تضم الخميني وخامنئي الأب والابن الذين تعاقبوا على قيادة البلاد منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 وإطاحة حكم الشاه.

ولا تزال الحسابات العائدة لعلي خامنئي ناشطة على منصات التواصل الاجتماعي، وتعيد تباعا نشر صور ومقاطع فيديو وتصريحات لـ”الإمام الشهيد”.

– أزمات سياسية –

انتخب خامنئي قائدا لإيران بعد وفاة الخميني في 1989، وتبوأ قمة هرم الحكم بعد مسيرة حافلة كان خلالها أحد أركان الثورة الإسلامية، ورئيسا للجمهورية الناشئة خلال أصعب اختباراتها، أي الحرب الطويلة مع العراق (1980-1988).

تعامل خامنئي ذو القامة الطويلة والبنية النحيلة والنظرة الحادة من خلف نظارتين مربعتين، مع أزمات عديدة بقدر وافٍ من الصلابة، وهو الناجي من محاولة اغتيال بتفجير في 27 حزيران/يونيو 1981، أصيب خلالها بشكل بالغ ما أفقده حركية الذراع اليمنى.

تمكّن علي خامنئي من تجاوز أزمات شملت تظاهرات الطلاب عام 1999، واحتجاجات “الحركة الخضراء” الواسعة النطاق عام 2009 إثر إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا في عملية اقتراع رفضت المعارضة نتائجها، وتظاهرات عام 2019 التي قُمعت بسرعة وعنف، وحركة “امرأة، حياة، حرية” عامي 2022-2023 على خلفية وفاة مهسا أميني إثر توقيفها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة.

وفي ظل تهديدات إسرائيلية باستهدافه، توارى عن الظهور العلني خلال حرب الاثني عشر يوما مع إسرائيل في حزيران/يونيو 2025 التي كشفت عن اختراق استخباراتي إسرائيلي عميق لإيران، وقُتل فيها مسؤولون كبار في مجال الأمن والعسكر وعلماء نوويون.

بعد أشهر من هذه الحرب، واجه خامنئي وقيادة الجمهورية الإسلامية في أواخر كانون الأول/ديسمبر، احتجاجات بدأت على خلفية اقتصادية وتطوّرت الى مطالبة بسقوط الحكم الديني، قمعتها السلطات بعنف في حملة أسفرت عن مقتل الآلاف. ووصف المرشد المتظاهرين آنذاك بأنهم “حفنة من المخربين” المدعومين من الولايات المتحدة وإسرائيل.

– “نبكي دما” –

عاش خامنئي حيث قُتِل، في مجمّع في وسط طهران عُرف بـ “بيت رهبرى” (مكتب القائد بالفارسية)، وضمّ مقرّا للإقامة ومراكز عمل وحسينية خصصت للاستقبالات الشعبية والمناسبات. وتولت إجراءات حمايته فرقة خاصة من الحرس الثوري عرفت بـ”فيلق حماية ولي الأمر”.

وباستثناء المناسبات الرسمية، نادرا ما كانت تُعلن إطلالاته العلنية مسبقا. ومنذ توليه منصب المرشد الأعلى، لم يقم بأي زيارة الى خارج إيران، كما أن زياراته الى المحافظات الإيرانية كانت نادرة في الأعوام الأخيرة.

كانت آخر رحلة خارجية معروفة له زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية عام 1989 بصفته رئيسا، التقى خلالها في بيونغ يانغ نظيره كيم إيل سونغ.

اعتقل خامنئي مرارا في عهد الشاه بسبب نشاطه الدعوي، وأصبح بعد الثورة الإسلامية إمام صلاة الجمعة في طهران. خلال الثمانينات، زار الجبهة مرارا بالزي العسكري خلال الحرب الإيرانية العراقية.

بعد أشهر من محاولة اغتياله التي اتهمت طهران منظمة “مجاهدي خلق” المعارضة بالوقوف خلفها، انتُخب رئيسا للجمهورية عقب مقتل محمد علي رجائي في هجوم آخر نُسب أيضا إلى المنظمة التي كانت حليفة في حقبة الثورة، قبل أن تحظرها السلطات.

بعد وفاة الخميني، اجتمع مجلس خبراء القيادة برئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني، واختار خامنئي مرشدا أعلى، علما بأنه لم يكن أبرز المطروحين للمنصب.

في الأعوام الأخيرة، انتشر تسجيل مصوّر لم يُنشر سابقا لجزء من الاجتماع المغلق بدا خلاله خامنئي كمن يحاذر قبول تسميته بقوله “يجب أن نبكي دما على مجتمع إسلامي يطرح احتمال أن يتم اختيار شخص مثلي” لقيادته.

عمل خامنئي مع ستة رؤساء للجمهورية.

وبينما عادت للمرشد الأعلى الكلمة الفصل في السياسات العليا، منح النظام السياسي في إيران الرؤساء هوامش أوسع في السلطة التنفيذية. وتناوب على الحكم محافظون متشددون مثل أحمدي نجاد وإبراهيم رئيسي، أو معتدلون مثل حسن روحاني، وإصلاحيون أبرزهم محمد خاتمي في أواخر التسعينات.

مال خامنئي الى التيار المتشدد خصوصا في ما يتعلق بالخطوط العامة لسياسات الجمهورية الإسلامية، بدءا من مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، إلا أن السياسة الداخلية كانت أكثر تعقيدا.

ويقول الأستاذ في العلوم السياسية في جامعة أوتاوا توماس جونو “علي خامنئي كان اللاعب الأكثر نفوذا في إيران، لكنه اضطر رغم ذلك الى التعامل مع مراكز قوى عدة متنافسة”.

يُعتقد أن لديه ستة أبناء منهم أربعة ذكور، برز منهم مجتبى الذي كان له دور كبير في إدارة مكتب والده، وأدرجته الولايات المتحدة على لائحة العقوبات عام 2019.

سجو/كام/رض