مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

عمال بوينغ يرفضون أحدث عرض من الشركة ويمددون الإضراب

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

رفض عمال شركة بوينغ في منطقة سياتل بشكل حاسم أحدث عرض عقد قدمه عملاق الطيران الأربعاء، ما يؤدي إلى تمديد إضرابهم الذي دام ستة أسابيع تقريبا.

وأعلن الفرع المحلي للرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء الجوي في منشور على موقع “اكس” أن نحو ثلثي الأعضاء  – 64 % – رفضوا العرض.

وتضمن أحدث عرض للشركة زيادة قدرها 35 % في الأجور، لكنه لم يعيد خطة التقاعد التي يرغب بها العديد من الموظفين

بدأ 33 ألف عامل بالساعة الإضراب في 13 أيلول/سبتمبر بعد رفض اتفاق جديد. 

وأدى الإضراب إلى إغلاق مصنعين رئيسيين لتجميع الطائرات مخصصين لطرازَي ماكس 737 و777 ما يفاقم صعوبات الشركة التي تعاني ضغوطا مالية وتأخير في التسليم. 

وسعى العاملون إلى زيادة الأجور بنسبة 40% للتعويض عن سنوات من النمو الفاتر في الرواتب والتي لم تواكب التضخم والتي يشكو الموظفون من أنها تجعلهم غير قادرين على تحمل تكاليف المعيشة في واحدة من أكثر المناطق تكلفة في الولايات المتحدة.

وأكد جون هولدن رئيس نقابة سياتل في بيان “بعد عشر سنوات من التضحيات، لا يزال أمامنا الكثير لنعوضه، ونحن نأمل في تحقيق ذلك من خلال استئناف المفاوضات على الفور”.

 وقال هولدن “هذه هي الديموقراطية في مكان العمل ــ وهي أيضا دليل واضح على أن هناك عواقب عندما تسيء شركة معاملة عمالها عاما بعد عام”.

ويأتي ذلك فيما أعلنت بوينغ الأربعاء عن خسارة صافية بقيمة 6,17 مليار دولار في الربع الثالث من 2024، بسبب تداعيات الإضراب والنفقات الباهظة في فرعي الطيران التجاري والدفاع والفضاء.

جمب/شي/نور

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
267 إعجاب
168 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
86 إعجاب
65 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية