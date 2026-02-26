عمان: أمريكا وإيران تحرزان تقدما في المحادثات

reuters_tickers

6دقائق

جنيف 26 فبراير شباط (رويترز) – قالت سلطنة عُمان إن الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما ملحوظا في المحادثات التي جرت اليوم الخميس بهدف حل النزاع النووي القائم منذ فترة طويلة وتجنب ضربات أمريكية جديدة، وذلك في ظل الحشد العسكري الأمريكي الكبير في الشرق الأوسط.

وأعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الذي تتولى بلاده الوساطة بين الدولتين، في منشور على منصة (إكس) بعد انتهاء محادثات اليوم في سويسرا، أن الجانبين يعتزمان استئناف المفاوضات فور انتهاء المشاورات في طهران وواشنطن، على أن تنعقد مناقشات فنية الأسبوع المقبل في فيينا.

وأي خطوة جوهرية نحو التوصل إلى اتفاق بين الجانبين من شأنها أن تُقلل احتمال قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ تهديده بالهجوم على إيران، والذي يخشى كثيرون أن يتطور إلى حرب أوسع نطاقا.

وجاء هذا التقييم المتفائل من الوزير العماني عقب محادثات غير مباشرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في جنيف، حيث انعقدت جلسة صباحية وأخرى مسائية.

وقال البوسعيدي “اختتمنا اليوم بعد تحقيق تقدم مهم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. سنستأنف قريبا بعد تشاور في العواصم المعنية”.

وأضاف “نقاشات على المستوى الفني ستجرى الأسبوع المقبل في فيينا”.

ووصف عراقجي المحادثات بأنها من بين أهم المحادثات التي أجرتها إيران مع الولايات المتحدة، وقال للتلفزيون الإيراني الرسمي “توصلنا إلى اتفاق بشأن بعض القضايا، وهناك خلافات على أخرى”.

وأضاف “تقرر عقد الجولة التالية من المفاوضات قريبا، في أقل من أسبوع”، مشيرا إلى أن الإيرانيين عبروا بوضوح عن مطلبهم رفع العقوبات.

ولم يصدر بعد أي تعليق من فريق التفاوض الأمريكي على نتائج المحادثات.

وتأتي هذه المناقشات لحل الخلاف المستمر منذ عقود بشأن البرنامج النووي الإيراني مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب في الشرق الأوسط. وهدد ترامب مرارا باتخاذ إجراءات عسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فضلا عن حشد الجيش الأمريكي قواته في المياه القريبة من الجمهورية الإسلامية.

*محادثات مكثفة وجادة

وقال مسؤول إيراني رفيع المستوى لرويترز في وقت سابق من اليوم الخميس إن الولايات المتحدة وإيران قد تتوصلان إلى إطار عمل لاتفاق نووي إذا فصلت واشنطن بين “القضايا النووية وغير النووية”.

وتصر إدارة ترامب على ضرورة إدراج برنامج الصواريخ الإيراني وقضايا أخرى ضمن المفاوضات.

وبعد جلسة الصباح، قال وزير الخارجية العماني إن الجانبين تبادلا “أفكارا إبداعية وإيجابية”.

لكن مسؤولا إيرانيا رفيع المستوى قال حينها إنه لا تزال هناك حاجة لسد بعض الثغرات.

وتقول الولايات المتحدة إن إيران تسعى لامتلاك القدرة على صنع قنبلة نووية، وتريد أن تتخلى طهران عن تخصيب اليورانيوم تماما.

ودائما ما نفت إيران رغبتها في امتلاك قنبلة، وقالت في وقت سابق اليوم إنها ستبدي مرونة في المحادثات. وأوردت رويترز يوم الأحد أن طهران قدمت تنازلات جديدة غير محددة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم.

لكن الولايات المتحدة تريد ربط المحادثات بقضايا أخرى، ومنها ترسانة إيران من الصواريخ الباليستية ودعمها الجماعات المسلحة في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن رفض طهران مناقشة برنامجها للصواريخ الباليستية يمثل “مشكلة كبيرة” سيتعين التعامل معها في نهاية المطاف، لأن هذه الصواريخ “مصممة فقط لضرب أمريكا” وتشكل تهديدا لاستقرار المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي لقناة (برس تي.في) اليوم الخميس إن المفاوضات ستركز فقط على القضية النووية ورفع العقوبات وستدخلها طهران “بجدية ومرونة”.

وحذر علي واعظ، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، من أنه في حال عدم إحراز أي تقدم في الجولة الحالية من المحادثات، فإن خطر نشوب صراع قد يرتفع بشكل ملحوظ في الأيام المقبلة.

وقال “يعملون هذا الأسبوع على صياغة نص، والفريق الأمريكي مستعد للعودة إلى طاولة المفاوضات لمحاولة وضع اللمسات الأخيرة على الخطوط العريضة أو إطار عمل للاتفاق. أعتقد أن هذا أمر إيجابي”.

(شارك في التغطية أوليفيا لو بواديفان ومانول أوسلوس في جنيف وباريسا حافظي في دبي وستيف هولاند وباتريشيا زينجيرلي وديفيد برونستروم وكاثرين جاكسون وجوزيف آكس من واشنطن وفرانسوا مورفي من فيينا ورامي أيوب من القدس- إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)