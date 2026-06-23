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عمان وإيران: سنبحث الإدارة المستقبلية لمضيق هرمز

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دبي 23 يونيو حزيران (رويترز) – قالت سلطنة عمان وإيران في بيان مشترك اليوم الثلاثاء إنهما ستشكلان فريقا للتوصل إلى اتفاق بشأن إدارة الملاحة في مضيق هرمز والتكاليف والخدمات المرتبطة بذلك.

وأضافتا في البيان أنهما ستجريان محادثات مع الدول الساحلية والأطراف المعنية الأخرى.

وجاء في البيان “اتفق الجانبان على مواصلة الحوار بشأن هذه المسألة من خلال فريق عمل مشترك بين وزارتي الخارجية في البلدين، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات التي ستقدم في هذا الشأن والتكاليف المرتبطة بها، وفقا للمعايير الدولية. وفي هذا السياق، اتفق الجانبان أيضا على عقد مناقشات مع الدول المشاطئة في المنطقة ومع أي أطراف أخرى ذات صلة”.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

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