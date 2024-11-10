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عملة بتكوين تتخطى 80 ألف دولار للمرة الأولى

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تجاوزت عملة البتكوين عتبة 80 ألف دولار الأحد للمرة الأولى في تاريخها، مدعومة باحتمال تخفيف القوانين المنظمة للعملات الرقمية مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة الأميركية. 

وتخطت العملة الرقمية الأولى من ناحية القيمة هذه العتبة قرابة الساعة 12,00 بتوقيت غرينتش لتصل إلى 80116 دولارا، قبل أن تتراجع قليلا.

وكانت قد وصلت إلى مستوى 75 ألف دولار الخميس، متجاوزة المستوى القياسي المسجل في آذار/مارس الماضي.

يتم تداول البتكوين بشكل مستمر بما في ذلك أيام الأحد.

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، ارتفع سعرها انسجاما مع الدولار.

وتعهد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بجعل الولايات المتحدة “العاصمة العالمية للبتكوين والعملات المشفرة”.

كما تشهد عملات “ميمكوينز”، وهي عملات رقمية شديدة التقلب، دفعة قوية، مثل عملة دوغكوين التي يروج لها الملياردير إيلون ماسك، وهو من أشد المؤيدين لترامب.

من خلال دعمه العملات المشفرة، اتخذ دونالد ترامب موقفا معاكسا لإدارة بايدن التي تعتبر مؤيدة لتنظيم صارم للقطاع المثير للجدل والذي لا يخضع إلى حد كبير لسيطرة مؤسسات.

ادم/ح س/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية