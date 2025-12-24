عمليات إجلاء جراء عاصفة قوية تضرب كالفورنيا

ضربت عاصفة كبيرة كالفورنيا الثلاثاء أدت لإجلاء المئات في المناطق المتضررة في ظل توقعات بوقوع فيضانات وتأخيرات في السفر خلال عيد الميلاد في معظم أجزاء الولاية، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وحذّرت هيئة الأرصاد الوطنية في بيان الثلاثاء من “أمطار غزيرة وثلوج ورياح في كالفورنيا حتى الجمعة”، داعية سكان المناطق الواقعة في شمال ووسط وجنوب الولاية إلى “توخي الحذر الشديد”.

وتوجّه خبير الأرصاد الجوية لدى الهيئة أريل كوهين من لوس أنجليس إلى سكان الولاية بالقول “إذا كنتم تخططون للسفر خلال عطلة عيد الميلاد، يرجى بأن تعيدوا النظر في خططكم”.

ويتوقع بأن تؤدي العاصفة إلى تساقط الأمطار والثلوج على مدى أيام.

وقال كوهين للصحافيين “بحلول ليل الأربعاء حتى الجمعة ستكون العديد من المناطق شهدت على الأرجح فيضانات كبيرة وانزلاقات صخرية وانهيارات وحلية، خصوصا في المرتفعات والطرق التي تمر في الوديان”.

وأشار إلى أن بعض مناطق جنوب كالفورنيا قد تشهد هطول ما يصل إلى 30,5 سنتيمترا من الأمطار.

يفيد مسؤولو الولاية بأن العام 2025 شهد مقتل 31 شخصا جراء 8019 حريق غابات أتى على 212,551 هكتارا في أنحاء كالفورنيا مع اندلاع حرائق كبرى في أحياء سكنية في لوس أنجليس بينها باسيفيك باليسيدز مطلع العام.

وقال مسؤولو مقاطعة لوس أنجلس في بيان إن “المناطق التي شهدت حرائق مؤخرا، بما في ذلك تلك المتضررة جراء حرائق الغابات التي وقعت في كانون الثاني/يناير، ما زالت عرضة بشكل كبير لتدفق الوحول والركام”.

وصدرت أوامر بإخلاء أكثر من مئتي منزل الثلاثاء، بحسب جهاز إنفاذ القانون في لوس أنجليس.

ورفعت درجة التأهب تحسبا لوقوع فيضانات في معظم أجزاء مقاطعة لوس أنجليس وأجزاء أخرى من الولاية ليل الثلاثاء.

وفي سلسلة جبال سييرا نيفادا على طول الحدود الشرقية لكالفورنيا، تساقطت ثلوج بلغت سماكتها نحو 30 سنتيمترا هذا الأسبوع فيما يتوقع بأن تصل إلى نحو 152 سنتيمترا قبل انتهاء العاصفة.

يتوقع أيضا بأن تصاحب العاصفة رياح تصل سرعتها إلى 88 كيلومترا في الساعة.

وحذّر مسؤولو الأرصاد من أن “مزيج التربة المشبعة بشكل متزايد والرياح القوية سيؤدي إلى احتمال سقوط أشجار وأعمدة الطاقة على نطاق واسع.. الأرواح والممتلكات تواجه خطرا كبيرا”.

