عمليات بحث عن ضحايا ومفقودين بعد فيضانات في اليابان

afp_tickers

2دقائق

نفّذ عناصر الإنقاذ عملية تمشيط لضفتي نهر وسط اليابان، بحثا عن ضحايا ومفقودين بعدما جُرفت منازل جراء فيضانات وانزلاقات أرضية أودت بحياة سبعة أشخاص على الأقل.

ونهاية الأسبوع، فاض النهر في شبه حزيرة نوتو، وهي منطقة ما زالت تعاني من تداعيات زلزال مدمّر وقع في كانون الثاني/يناير.

وبعدما تحسّنت أحوال الطقس أخيرا، انضم سكان ووالد فتاة تبلغ 14 عاما هي من بين سبعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، إلى صفوف الشرطة وعناصر الإطفاء للمشاركة في عمليات البحث.

وأعلنت مقاطعة إيشيكاوا على موقعها الإلكتروني بأن عدد القتلى وصل إلى سبعة بينما بلغ عدد الجرحى 12، إصابة أحدهم خطيرة.

تضرب الأمطار المنطقة منذ السبت إذ تجاوز منسوبها 540 مليمترا في مدينة واجيما على مدى 72 ساعة، وهي الأمطار المتواصلة الأكثر غزارة التي تشهدها المنطقة منذ بدأ نشر البيانات.

وضربت الفيضانات المنطقة بينما كانت تتعافى بصعوبة من زلزال بقوة 7,5 درجات وقع يوم رأس السنة وأدى إلى انهيار أبنية وتسبب بأمواج تسونامي واندلاع حريق كبير.

وأغرقت مياه الفيضانات مساكن طارئة شُيّدت من أجل الأشخاص الذين خسروا منازلهم في زلزال الأول من كانون الثاني/يناير الذي أودى بحياة 374 شخصا على الأقل، بحسب حكومة إيشيكاوا الإقليمية.

وبعد ظهر الاثنين، بقيت الطاقة منقطعة عن 3600 منزل بعد الأمطار، بحسب “شركة هوكوريكو للكهرباء”.

وبات أكثر من مئة موقع معزولا ضمن المنطقة حيث أدت انزلاقات التربة إلى إغلاق طرقات.

نف-اوه-يي/لين/نور