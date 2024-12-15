عملية “الفارس الشهم 3” تقدم صهاريج مياه للهيئات المحلية في غزة

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نفذت عملية “الفارس الشهم 3” مشروع دعم الهيئات المحلية في قطاع غزة بصهاريج للمياه الصالحة للشرب وأخرى للصرف الصحي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية مساء السبت أنّ الخطوة تأتي “لتحسين مستوى الخدمات التي تُقدم لسكان قطاع غزة، وسد حالة العجز التي تُعانيها الهيئات المحلية في ظل الأوضاع الصعبة التي ما زالت مستمرة”

وقدمت عملية الفارس الشهم 3 “أربع سيارات وصهاريج للمياه، واثنتين للصرف الصحي، سعيا لمواجهة التحديات التي تعصف بالقطاع، في ظل الواقع الإنساني المتردي، ولتحسين جودة الخدمات التي تُقدمها البلديات للعائلات النازحة”.

وأكد محمد ربيع منسق عمليات الفارس الشهم 3، أن مشروع دعم الهيئات المحلية في قطاع غزة بصهاريج المياه “هو استجابة طارئة من دولة الإمارات نظراً لتهالك البنية التحتية في قطاع غزة، ولتغطية احتياجات أكثر من مليون ونصف المليون نازح للمياه”.

هت