عملية إجلاء في منطقة بيلغورود الروسية في مواجهة هجوم أوكراني

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أعلنت روسيا الاثنين إجلاء سكان منطقة في بيلغورود الواقعة على الحدود مع أوكرانيا في مواجهة هجوم أوكراني وتزامنا مع توغل مسلّح مستمرّ في منطقة كورسك المجاورة منذ نحو أسبوع.

بعد أشهر من التراجع على الجبهة الشرقيّة، أطلقت أوكرانيا عمليّة واسعة النطاق غير مسبوقة في السادس من آب/أغسطس في منطقة كورسك الروسية الحدودية، سمحت لقوّاتها بالتوغّل بحسب محلّلين حتّى عمق 15 كيلومترًا على الأقلّ والسيطرة على مواقع عدّة.

وتبادل البلدان المسؤوليّة عن حريق اندلع في محطة زابوريجيا للطاقة النوويّة في جنوب أوكرانيا والتي تحتلّها القوّات الروسيّة. لكنّ الطرفين والوكالة الدوليّة للطاقة الذرّية أشاروا إلى عدم وجود خطر تسرّب لإشعاعات نوويّة.

وأُخمِد الحريق الذي اندلع مساء الأحد في المحطّة، حسبما أعلن الاثنين فلاديمير روغوف المسؤول الذي عيّنته روسيا في منطقة زابوريجيا.

وقال مسؤول أمني أوكراني كبير فضّل عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس الأحد “نحن في حالة هجوم. والهدف هو تشتيت مواقع العدوّ وإلحاق أكبر مقدار من الخسائر وزعزعة الوضع في روسيا، لأنهم غير قادرين على حماية حدودهم، ونقل الحرب إلى الأراضي الروسيّة”.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام أن القوات الروسية “دمرت” ليل الأحد الاثنين 18 مسيّرة أوكرانية في مناطق كورسك وبيلغورود وفورونيج في غرب روسيا.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق أنها “أحبطت محاولات” للجنود الأوكرانيّين باستخدام مدرّعات لتحقيق “اختراق في عمق الأراضي الروسيّة”.

لكنّها أشارت إلى أنّ بعض هذه القوّات متمركز قرب قريتي تولبينو وأوبشي كولوديز، على مسافة 25 و30 كيلومترا على التوالي من الحدود الروسيّة الأوكرانيّة.

وأعلن الجيش الروسي الأربعاء أنّ أوكرانيا أرسلت ألف جندي للمشاركة في التوغّل الذي فاجأ الكرملين.

وعلّق المسؤول الأوكراني بالقول “هناك أكثر من ذلك”، مقدّرًا عددهم بـ”الآلاف”.

وفي مواجهة الوضع “المثير للقلق”، أعلنت السلطات في منطقة بيلغورود صباح الاثنين إجلاء سكان منطقة كراسنوياروجسكي “حفاظًا على سلامتهم وصحتهم”.

وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف في مقطع فيديو على تلغرام “هناك أنشطة معادية” في المنطقة، بدون أن يحدّد عدد المدنيين المعنيين بقرار الإجلاء.

– وحدة للمقاتلين الشيشان –

وبعد أيّام من امتناع السلطات الأوكرانيّة نوعًا ما عن التعليق، تطرّق الرئيس فولوديمير زيلينسكي للمرّة الأولى إلى هذه العمليّة في خطابه اليومي مساء السبت بالقول إنّ كييف تسعى إلى “نقل الحرب” إلى روسيا.

ليل الأحد، حمّل زيلينسكي روسيا مسؤوليّة الحريق الذي اندلع في برج للتبريد في محطة زابوريجيا، في حين قالت روسيا إنّ الحريق نجم عن قصف أوكراني.

وقال زيلينسكي إنّ “الغُزاة الروس أشعلوا حريقا” في المحطة، متّهما إياهم بمحاولة “ابتزاز” كييف.

والأحد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرّية التي تنشر مراقبين في المحطّة أنّه “لم يتمّ الإبلاغ عن إلحاق ضرر بالسلامة النوويّة”.

ولم تُرصد أيّ زيادة في مستوى الإشعاعات وفق كييف وموسكو.

ودعت بكين الاثنين إلى وقف التصعيد بين موسكو وكييف، مشددة على ضرورة “عدم توسيع ساحة المعركة وعدم تكثيف المعارك وعدم صب الزيت على النار” من أي جهة.

شنّت روسيا هجومًا على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 واحتلّت مساحات شاسعة في شرق البلاد وجنوبها واستهدفت المدن الأوكرانيّة بقصف مدفعي وجوي بشكل يومي.

وبعد استعادة السيطرة على مساحات واسعة في 2022، ضعف الزخم الأوكراني إلى حدّ كبير وعانت كييف نقصا في عديد قوّاتها والإمدادات العسكريّة.

ويعتبر الهجوم على كورسك العمليّة الأكبر العابرة للحدود والأنجح التي تنفّذها كييف حتّى الآن، وأكبر هجوم لجيش أجنبي على الأراضي الروسيّة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأعلنت روسيا السبت إجلاء أكثر من 76 ألف شخص يقيمون في منطقة التوغل، فيما غادر المزيد الأحد.

وشغّلت شركة السكك الحديد الروسية قطارات طوارئ من كورسك إلى موسكو على مسافة 450 كيلومترا، للأشخاص الذين يريدون الفرار.

وأفاد مسؤولون روس بأن ضربة صاروخية أوكرانية على مبنى سكني في مدينة كورسك، على مسافة نحو 80 كيلومترًا من موقع القتال، أسفرت عن إصابة 15 شخصا بجروح.

وأقر حاكم المنطقة أليكسي سميرنوف الأحد بأن الوضع “صعب”، موضحا أنه أجرى محادثات مع مسؤولين في وزارة الدفاع.

من جانبه، أعلن زعيم جمهورية الشيشان رمضان قديروف أن وحدة في الجيش تضم مقاتلين من الشيشان انتشرت في منطقة كورسك، علما أن هؤلاء الجنود يعدّون من الأكثر صلابة وخبرة في البلاد.

وعبر الحدود في منطقة سومي الأوكرانية التي أطلقت كييف التوغل منها، شاهد مراسلو فرانس برس الأحد عشرات المدرعات تحمل رسم مثلث أبيض يبدو أنه العلامة التي تحدد المعدات العسكرية الأوكرانية المستخدمة في العملية.

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