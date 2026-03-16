عملية إسرائيلية بريّة “محددة” في جنوب لبنان ومساع أميركية لإعادة فتح هرمز

أعلنت إسرائيل الاثنين بأنها أطلقت عملية بريّة ضد حزب الله في لبنان بينما كثّف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على قوى العالم للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة ضربات على مواقع في إيران في كل من العاصمة طهران وشيراز (جنوب) وتبريز (شمال غرب). في الأثناء، أفاد مراسل فرانس برس عن سماع دوي انفجارات في وسط طهران حيث جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

وارتفعت أسعار النفط في العالم بنسبة 40 إلى 50 في المئة بعدما شنّت إيران هجمات على حركة الملاحة في المضيق الحيوي وبدأت تنفيذ ضربات بالصواريخ والمسيّرات على أهداف مرتبطة بالطاقة والشحن البحري في الخليج ردا على الحرب الأميركية-الإسرائيلية عليها.

ودعا ترامب في نهاية الأسبوع دولا بينها الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا إلى إرسال سفن حربية لمرافقة الناقلات عبر المضيق الذي يبلغ عرضه 33 كيلومترا عند أضيق نقطة.

وحذّر ترامب في مقابلة مع صحيفة “فايننشل تايمز” من أن حلف شمال الأطلسي قد يواجه مستقبلا “سيئا للغاية” إذا لم يساعد حلفاء الولايات المتحدة في فتح مضيق هرمز، وهدد بتأجيل قمّة مقررة مع الرئيس الصيني شي جينبينغ. وأعلنت اليابان وأستراليا بالفعل أنهما لا تنويان نشر سفن حربية.

وبعد أكثر من أسبوعين على اندلاع حرب الشرق الأوسط، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين أن الدولة العبرية ما زالت لديها “آلاف الأهداف ونحدّد كل يوم أهدافا أخرى”.

وأعلنت إسرائيل بدء “نشاط بريّ محدد” ضد حزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان “بدأت قوات الفرقة 91 خلال الأيام الأخيرة نشاطا بريّا محددا يستهدف مواقع رئيسية في جنوب لبنان بهدف توسيع نطاق منطقة الدفاع الأمامي”.

يذكّر الإعلان ببيانات مشابهة صدرت في 2024 عندما دارت حرب أيضا بين إسرائيل وحزب الله في لبنان وفي 2023 عندما أطلق الجيش هجوما بريّا في غزة ردا على هجوم حماس على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وجاء الإعلان بعد ساعات على تنفيذ إسرائيل ضربات جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله والتي تعد مئات آلاف السكان.

وفي وقت سابق خلال الحرب، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء غير مسبوق للمنطقة بأكملها، ما تسبب بأزمة نزوح كبيرة في لبنان. كما دعا الجيش سكان مناطق جنوب لبنان إلى المغادرة.

– “طرد المعتدين” –

امتدت الحرب إلى المنطقة بأكملها إذ ردّت إيران على الضربات الإسرائيلية والأميركية عبر شن هجمات على 10 دول على الأقل تستضيف قوات أميركية.

ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على “إكس” دول العالم إلى “الامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتوسيعه”، فيما حض جيران بلاده على “طرد المعتدين الأجانب”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن حوالى 700 صاروخ و3600 مسيّرة أطلقوا على أهداف أميركية وإسرائيلية حتى الآن.

وفي الإمارات، قُتل شخص على أطراف مدينة أبوظبي الاثنين جراء سقوط صاروخ على مركبة مدنية، بحسب ما أعلنت السلطات.

في الأثناء، أعلن مطار دبي الذي يُصنف الأكثر نشاطا في العالم على صعيد الرحلات الدولية، استئناف حركة الطيران تدريجيا الاثنين بعدما تسبب استهداف بطائرة مسيّرة باندلاع حريق في خزّان قريب للوقود.

وأفاد المكتب الإعلامي في إمارة الفجيرة بـ”نشوب حريق متطور في منطقة الفجيرة البترولية ناجم عن استهداف بطائرة مسيّرة، دون وقوع أي إصابات”.

وأطلقت إيران أكثر من 1900 صاروخ وطائرة مسيرة على الإمارات، لتكون الدولة الأكثر استهدافا من قبل الجمهورية الإسلامية منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط، ما أدى إلى اضطراب في حركة الطيران، رغم اعتراض دفاعاتها الجوية الجزء الأكبر من المقذوفات.

أما السعودية فاعترضت أكثر من 60 مسيّرة منذ منتصف ليل الأحد الاثنين، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع.

وأُصيب خمسة أشخاص في هجوم على مجمّع مطار بغداد الدولي الذي يستضيف فريقا للدعم اللوجستي يتبع للسفارة الأميركية، حسبما أعلنت السلطات العراقية الأحد.

– إعادة فتح المتاجر في إيران –

وتتمسّك إيران بموقفها رغم مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول للحرب في 28 شباط/فبراير.

ولم يظهر نجله الذي خلفه في المنصب مجتبى خامنئي علنا منذ اندلاع الحرب إذ تفيد تقارير بأنه أصيب بجروح في الضربة التي أودت بوالده.

ورغم العنف، سعى بعض الإيرانيين للعودة إلى حياتهم الطبيعية بقدر الإمكان خلال الأيام الأخيرة.

ولاحظ صحافيو فرانس برس ازدياد كثافة حركة المرور في عطلة نهاية الأسبوع، إذ أعيد فتح بعض المقاهي والمطاعم وأكثر من ثلث الأكشاك في بازار تجريش، وهو مركز تسوق شعبي، قبيل حلول رأس السنة الفارسية.

وفي محافظة مازندران المطلة على بحر قزوين، قال علي (49 عاما) لفرانس برس إن المتاجر كانت مكتظة رغم الارتفاع الكبير في الأسعار.

وأفاد “وحدها الساحة الرئيسية تُغلق كل ليلة وتخرج تظاهرات مع الحكومة”، مضيفا أن شبكة الإنترنت الداخلية في إيران وحدها تعمل، من دون أي اتصال بالعالم الخارجي.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية في الثامن من آذار/مارس أن أكثر من 1200 شخص لقوا حتفهم في الضربات الأميركية والإسرائيلية. ولم تتمكن فرانس برس من التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل.

ونزح ما يصل إلى 3,2 ملايين شخص داخل إيران منذ بدء الحرب، بحسب ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ودخل حجب الإنترنت المفروض من السلطات يومه السابع عشر، بحسب مرصد “نتبلوكس” لمراقبة حرية الاتصال عبر الإنترنت.

ودعا رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام محسن إيجئي الاثنين إلى عدم التهاون أو التأخر في إصدار الأحكام ضد المتّهمين بالتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة.

كما حذّر الجيش الإيراني دول المنطقة من أي تعاون مع قناة “إيران انترناشونال” التلفزيونية التي تتخذ من لندن مقرا، مؤكدا أن البنية التحتية المستخدمة لدعم القناة ستُعتبر هدفا له.

– احتياطات النفط –

وامتدت تداعيات إغلاق هرمز إلى أنحاء العالم.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن الدول المنضوية فيها ستبدأ الإفراج عن 400 مليون برميل نفط من احتياطاتها، على أن تطرح دول آسيا وأوقيانوسيا مخزوناتها فورا، فيما ستتبعها أوروبا والأميركيتان خلال الأسابيع المقبلة.

كذلك، يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين توسيع نطاق مهمته في البحر الأحمر لتشمل المساهمة في إعادة فتح مضيق هرمز، بحسب ما أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في التكتل كايا كالاس.

وخفضت اليابان التي تعتمد على الشرق الأوسط في 95 في المئة من وارداتها النفطية، المستوى الرسمي لمخزوناتها الاثنين، ما يُلزم الجهات المعنية بالإفراج عن جزء من مخزونها.

ودعا مسؤولون أستراليون إلى تجنّب استغلال ارتفاع الأسعار والشراء بدافع الذعر مع تصاعد الأسعار، بينما اضطرت مطاعم في الهند إلى تعديل قوائم الطعام لتقليل استهلاك غاز الطهي.

