عناصر الإطفاء يعملون على إخماد آخر جيوب حريق اندلع في مركز للفنون في لندن

afp_tickers

3دقائق

يعمل عناصر جهاز الإطفاء السبت على “إخماد آخر جيوب حريق” اندلع السبت في سقف مركز سومرست هاوس التاريخي للفنون الواقع في وسط لندن والذي أُغلق من دون الإعلان عن أي إصابات.

ويعمل نحو 125 عنصرا على إخماد الحريق بمؤازرة 25 شاحنة إطفاء، وفق ما أفاد الجهاز عبر منصة إكس.

وكان المركز أعلن عصرا على إكس إغلاق أبوابه أمام الزوار وأن أحدا لم يصب بأي أذى.

وكان الجهاز أوضح أنّ الحريق اندلع “في جزء من سقف المبنى” الذي يعود تاريخه الى العام 1796، وأن فرقها “تواصل العمل للسيطرة على الحريق”.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد من سطح المتحف الواقع على ضفاف نهر التيمز.

وأكد جهاز الإطفاء أن “سبب الحريق لم يعرف بعد”، وأشار إلى اضطراب حركة السير حول المركز مع عمل العناصر على إخماد الحريق.

وأوضح أنه تلقى البلاغ الأول قرابة الظهر (11,00 ت غ)، وأن الفرق التي توجهت الى المكان تستعين بعربتين مزودتين سلالم ارتفاعها 32 مترا.

من جهته، أشار المركز على منصة إكس إلى أنّ “سومرست هاوس مغلق حاليا بسبب (اندلاع) حريق في جزء صغير من المبنى. كلّ الموظفين والناس (الذين كانوا موجودين في المكان) بخير”.

وأضاف أنّ “عناصر إطفاء لندن وصلوا سريعا ونعمل معهم بشكل وثيق للسيطرة على انتشار الحريق”.

واوضح مدير المركز جوناثان ريكي لوكالة الأنباء البريطانية أن الحريق اندلع في الجناح الغربي للمبنى والذي يضم بشكل خاص مكاتب ولا يحتوي على “أي أعمال” فنية.

وفي الجناح الشمالي للمركز معرض كورتولد الذي يضم مجموعة من اللوحات الشهيرة لفان غوخ، مثل اللوحة الذاتية مع أذنه المغطاة التي تعود لعام 1889، وإدوارد مانيه وكلود مونيه وبول سيزان.

واشتهر هذا المبنى بعد تصوير أفلام عدّة فيه مثل Love Actually الذي صوّر في العام 2003، واثنين من سلسلة أفلام جيمس بوند وأيضاً Sleepy Hollow لتيم بيرتون في العام 1999.

سلا/ناش-ريم-ود/ب ق