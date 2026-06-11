عنف المستوطنين بلغ مستوى “قياسيا” في الضفة الغربية (الأمم المتحدة)

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أعربت الأمم المتحدة الخميس عن أسفها لاشتداد عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة “قياسية”، حيث بلغ المتوسط ستة هجمات يوميا أسفرت عن ضحايا أو أضرار.

وبحسب أرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن “عدد هجمات المستوطنين التي تسببت في وقوع ضحايا أو أضرار في الممتلكات هذا العام في الضفة الغربية قد تجاوز 1000 هجوم”، ما أثر على أكثر من 230 منطقة في أنحاء الضفة، حسبما صرح ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحافيين.

وأشار إلى أنه “في الأسبوع الماضي وحده، أسفرت هجمات المستوطنين عن إصابة أكثر من 30 فلسطينيا وتسببت في أضرار واسعة النطاق للممتلكات والبنية التحتية وسبل العيش”.

وأكد أن “المعدل الحالي لهجمات المستوطنين التي تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات، والذي يبلغ في المتوسط ستة هجمات يوميا، هو الأعلى على الإطلاق الذي تم تسجيله في عام واحد”.

وتابع “لقد نزح أكثر من 2200 فلسطيني هذا العام بسبب عنف المستوطنين وقيود الوصول الأخرى، كما نزح المئات بسبب هدم السلطات الإسرائيلية لمنازلهم”.

يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وسط ثلاثة ملايين فلسطيني.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967.

وتصاعد العنف في الضفة الغربية منذ بدء حرب غزة إثر الهجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ابد/ح س/لين