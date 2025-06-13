عن كثب-الضربات الإسرائيلية تضع القيادة الإيرانية في مأزق

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من سامية نخول وباريسا حافظي

دبي (رويترز) – قال أربعة مسؤولين إقليميين إن إسرائيل قضت على القيادة النووية والعسكرية الإيرانية بضربة واحدة مما ترك طهران أمام خيارات قليلة للرد بما في ذلك دخول حرب شاملة ليست مستعدة لها ومن غير المرجح أن تنتصر بها.

وأدت الضربات الليلية واسعة النطاق إلى تصعيد المواجهة المباشرة بين الخصمين اللدودين إلى مستوى غير مسبوق بعد سنوات من حروب الظل التي تحولت إلى مواجهة في العلن عندما هاجمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حليفة إيران إسرائيل في عام 2023.

واستبعدت مصادر أمنية إقليمية أن ترد طهران بالمثل لأن قدراتها الصاروخية ونفوذها في المنطقة تدهور بشدة على يد إسرائيل منذ هجمات حماس التي أشعلت فتيل حرب غزة.

لكنهم قالوا إن زعماء إيران، الذين يشعرون بالإهانة ويزداد انشغالهم بالبقاء في السلطة، لا يمكنهم تحمّل الظهور بمظهر الضعفاء بالرضوخ للضغط العسكري الإسرائيلي، الأمر الذي يثير احتمال المزيد من التصعيد، بما في ذلك اللجوء للخيار الخطير المتمثل في السعي إلى صنع قنبلة نووية بسرعة.

وقال مهند الحاج علي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت “لن يصمدوا إذا استسلموا. عليهم توجيه ضربة قوية لإسرائيل، لكن خياراتهم (العسكرية) محدودة. أعتقد أن خيارهم التالي هو الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.

ويرى خبراء أن الانسحاب من المعاهدة سيمثل تصعيدا خطيرا لأنه سيكون بمثابة إشارة إلى أن طهران تعمل على تسريع برنامجها لتخصيب اليورانيوم لإنتاج اليورانيوم اللازم لصنع الأسلحة النووية.

وتراجع نفوذ طهران الإقليمي نتيجة الضربات التي توجهها إسرائيل لجماعات متحالفة معها، من حماس في غزة وجماعة حزب الله في لبنان إلى الحوثيين في اليمن والفصائل المسلحة بالعراق، فضلا عن الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد حليف إيران الوثيق.

وأثرت العقوبات الغربية على صادرات النفط الحيوية لإيران، ويعاني الاقتصاد من سلسلة من الأزمات بما في ذلك انهيار العملة والتضخم الجامح إلى جانب نقص الطاقة والمياه.

ولم يؤكد زعماء إيران المشاركة في الجولة السادسة من المحادثات المتعثرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، والمقرر عقدها يوم الأحد في عُمان.

وقال سركيس نعوم الخبير في الشأن الإقليمي “لا يمكنهم الرد عبر أي جهة. الإسرائيليون يُفككون الإمبراطورية الإيرانية قطعة قطعة… والآن بدأوا بزرع الشك الداخلي (حول قوة النظام)… هذه ضربة موجعة”.

وتواصلت الضربات الإسرائيلية التي تستهدف منشآت رئيسية في طهران ومدن أخرى حتى ليل الجمعة.

ولم ترد وزارة الخارجية الإيرانية على طلبات التعليق.

وكان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قد أبدى تحديه في وقت سابق اليوم الجمعة، قائلا إن إسرائيل “أطلقت يدها الخبيثة الدموية” وسوف تلقى “مصيرا مريرا”.