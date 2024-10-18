عن كثب-بعد مقتل السنوار.. إسرائيل تسعى لتحقيق مكاسب استراتيجية قبل الانتخابات الأمريكية

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من سامية نخول وتوم بيري وجيمس ماكنزي

دبي/القدس (رويترز) – حققت إسرائيل انتصارا كبيرا بمقتل يحيى السنوار، زعيم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والعقل المدبر للهجوم الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة. لكن القادة الإسرائيليين يسعون أيضا إلى اقتناص مكاسب استراتيجية تتجاوز الانتصارات العسكرية لإعادة تشكيل الساحة الإقليمية لصالح إسرائيل وحماية حدودها من أي هجمات في المستقبل، وفقا لمصادر مطلعة على طريقة تفكيرهم.

وقالت ثمانية مصادر لرويترز إنه مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، تسارع إسرائيل إلى إلحاق أقصى ضرر بحركة حماس في غزة وجماعة حزب الله في لبنان وانتهاز اللحظة لإنشاء مناطق عازلة بحكم الأمر الواقع في محاولة لرسم واقع لا رجعة عنه قبل تولي رئيس أمريكي جديد السلطة في يناير كانون الثاني.

وقال دبلوماسيون غربيون ومسؤولون لبنانيون وإسرائيليون ومصادر إقليمية أخرى إن إسرائيل تريد بتكثيف عملياتها العسكرية على حزب الله وحماس ألا يعيد أعداؤها، وراعيتهم الرئيسية إيران، تنظيم صفوفهم ليهددوا الإسرائيليين مرة أخرى.

ومن المتوقع أن يستغل الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتل السنوار للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة. لكن الزعيم الإسرائيلي قد يفضل الانتظار حتى نهاية ولاية بايدن ويجرب حظه مع الرئيس المقبل، سواء كان المرشحة الديمقراطية كاملا هارس نائبة الرئيس، أو منافسها الجمهوري دونالد ترامب الذي تربطه علاقات وثيقة بنتنياهو.

وقبل النظر في أي اتفاقات لوقف إطلاق النار، تحث إسرائيل الخطى في حملتها العسكرية لإبعاد حزب الله عن حدودها الشمالية، كما تتوغل في مخيم جباليا للاجئين المكتظ بالسكان في غزة في مسعى يخشى الفلسطينيون ووكالات للأمم المتحدة أن يكون محاولة لعزل شمال غزة عن بقية القطاع.

وتعتزم إسرائيل أيضا الرد على هجوم بوابل من الصواريخ الباليستية نفذته إيران في الأول من أكتوبر تشرين الأول وكان ثاني هجوم إيراني مباشر على إسرائيل في ستة أشهر.

وقال ديفيد شينكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون الشرق الأدنى والزميل البارز حاليا في معهد واشنطن البحثي “هناك مشهد جديدة، وتغير جيوسياسي جديد في المنطقة”.

وأضاف شينكر أنه قبل هجوم حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، كانت إسرائيل “مستعدة للتهاون مع تهديد مرتفع”، وذلك بالرد بضربات محدودة على إطلاق صواريخ من حماس وأعداء آخرين، لكن “الأمر لم يعد كذلك”.

وأضاف أن “إسرائيل تقاتل هذه المرة على جبهات كثيرة، هناك حماس، وحزب الله، وإيران قادمة قريبا”.

ووفقا لإحصاءات إسرائيلية، قتلت حماس نحو 1200 شخص وأسرت أكثر من 250 رهينة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي. ووفقا للسلطات الصحية في القطاع، أودى الهجوم الإسرائيلي اللاحق بحياة أكثر من 42 ألف فلسطيني في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في بيان أمس الخميس إن مقتل السنوار “تصفية للحساب”، لكنه أكد أن حرب غزة ستستمر بكامل قوتها حتى عودة الأسرى الإسرائيليين.

وقال مكتب نتنياهو إنه ليس لديه ما يضيفه.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن القضاء على السنوار يمثل “إنجازا عظيما” في جهود تدمير الجهاز العسكري لحماس، لكنه أضاف أن هناك قادة آخرين في غزة.

وأكد القيادي في حماس خليل الحية يوم الجمعة وفاة السنوار، وقال إن الرهائن الإسرائيليين لن يعودوا حتى ينتهي “العدوان” وتسحب إسرائيل قواتها.

ووجهت إسرائيل ضربات قوية أخرى لأعدائها.

فقد أدت سلسلة من الضربات الكبيرة إلى مقتل قيادات بارزة منهم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق لحماس ومحمد الضيف، القائد العسكري للحركة، وحسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله، وفؤاد شكر القائد العسكري البارز للجماعة اللبنانية.

وتقول إسرائيل أيضا إنها قضت على آلاف من مقاتلي الجماعتين، واستولت على شبكات أنفاق عميقة وقلصت بشدة مخزونهما من الأسلحة.

وفي سبتمبر أيلول، انفجر آلاف من أجهزة الاتصالات المفخخة التي يستخدمها أعضاء حزب الله في هجوم لم تؤكد إسرائيل أو تنف مسؤوليتها عنه.

وقالت المصادر التي تحدثت إلى رويترز إن طموحات إسرائيل تتخطى الانتصارات العسكرية قصيرة الأجل مهما بلغت أهميتها.