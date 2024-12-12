عن كثب-شركة مرتبطة بترامب تتعاون مع منصة تشفير استخدمها مسلحون بالشرق الأوسط

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من ألكسندرا أولمر وسايمون لويس

(رويترز) – دخلت شركة للعملات المشفرة كشف عنها مؤخرا الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ومبعوثه الجديد إلى الشرق الأوسط الملياردير ستيف ويتكوف شراكة مع منصة تشفير تقول السلطات وخبراء ماليون إن مجرمين وجماعة حزب الله اللبنانية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) استخدموها.

وقال ستة متخصصين في القواعد الأخلاقية بالحكومة الأمريكية إن شركة ورلد ليبرتي فاينانشال، التي أسستها عائلة ويتكوف قبل شهرين من الانتخابات الأمريكية وضمت ترامب مستفيدا ماليا فيها، تثير مخاوف بشأن الأخلاقيات المهنية وتضارب المصالح.

ومن أكبر مخاوف المتخصصين، الشريك الجديد لورلد ليبرتي وهي منصة التشفير “ترون”.

ونقلت رويترز في عام 2023 عن سبعة خبراء في الجرائم المالية ومتخصصين في تحقيقات العملات المشفرة قولهم إن شبكة ترون، وهي أسرع وأرخص من البتكوين، تفوقت على منافستها باعتبارها وسيلة لتحويل العملات المشفرة المرتبطة بجماعات صنفتها إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى منظمات إرهابية.

وأعلنت ترون الشهر الماضي أنها تستثمر 30 مليون دولار في شركة ورلد ليبرتي.

وقالت ورلد ليبرتي ومؤسس ترون، رجل الأعمال صيني المولد جاستن صن، على منصة إكس إن صن سينضم إلى مشروع ترامب وويتكوف كمستشار. وذكر صن أن شركة ترون المسجلة في جزر فيرجن البريطانية أصبحت الآن أكبر مستثمر في شركة ورلد ليبرتي.

وأعلنت أجهزة الأمن الإسرائيلية عن مصادرة عملات مشفرة منذ عام 2021، مما سلط الضوء في كثير من الأحيان على استخدام مسلحين، من بينهم حماس، لترون.

وجمّد المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي في إسرائيل، والمسؤول عن مثل هذه المضبوطات، 186 محفظة على ترون منذ يوليو تموز 2021، قائلا إن “منظمة إرهابية بعينها” استخدمتها أو بهدف ارتكاب “جريمة إرهابية خطيرة”.

وربطت السلطات الإسرائيلية 84 من تلك المحافظ بحماس أو حلفائها مثل حركة الجهاد الإسلامي، و39 محفظة بحزب الله، و63 محفظة بجماعات إرهابية لم تحددها أو بتجار عملة. وأُعلن عن أحدث عملية مصادرة متعلقة بترون في 28 مارس آذار.

ولم تتمكن رويترز بشكل مستقل من تحديد ما إذا كانت الجماعات المسلحة تستخدم “ترون”، ولم يقدم المقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي أدلة على تأكيداته أو يرد على طلبات للإدلاء بمزيد من التفاصيل. ولم ترد حماس أو حزب الله على طلبات للتعليق.

وقالت ترون، التي تستفيد من رسوم المعاملات على شبكتها، لرويترز إن التكنولوجيا الخاصة بها “جذبت مستخدمين يعملون بشكل قانوني بالإضافة إلى من لديهم دوافع غير مشروعة” لكنها لم ترد على ما يتردد عن أن مسلحين يستخدمونها.

وردا على سؤال عن هذه الرواية، قال المتحدث باسم ترون إن المنصة “اتخذت تدابير استباقية لمعالجة خطر الأنشطة غير المشروعة على شبكتها”.

وذكر المتحدث أن التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون، الذي بدأ في سبتمبر أيلول، أسفر عن تجميد أموال غير مشروعة بقيمة 70 مليون دولار. ولم يرد صن مؤسس المنصة على طلب للتعليق.

وقال إريك، الابن الثاني لترامب، لرويترز على هامش مؤتمر عن العملات المشفرة في أبوظبي إن استخدام جماعات إجرامية للتشفير هو “الشغل الشاغل للجميع”، لكنه ذكر أن المؤسسات المالية التقليدية تُستخدم أيضا في تحويل “الأموال السيئة”.

وأضاف “يمكن التلاعب بأي شيء إذا استخدمه الأشخاص الخطأ، وعليك اتخاذ إجراءات صارمة ضد ذلك”، موضحا أن صناعة التشفير ستقوم “بعمل رائع” في مراقبة نفسها عندما يتعلق الأمر بالتدفقات غير المشروعة.

كما صادرت وزارة الخزانة الأمريكية محافظ على ترون، تشمل حسابا مرتبطا بجماعة قالت إنها جمعت أموالا لحماس عقب هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وفرضت الوزارة في مارس آذار عقوبات على شركة صرافة في لبنان قالت إنها زودت مسؤولي حزب الله بحسابات مشفرة تشمل محفظة على ترون لتلقي أموال من إيران.

وأثار استثمار ترون في ورلد ليبرتي مخاوف خبراء الأخلاقيات المهنية.

وقالت كاثلين كلارك الأستاذة بجامعة واشنطن في سانت لويس والمتخصصة في أخلاقيات الحكومة “هناك إشارات حمراء بشأن كل ذلك”. ومن ضمن مخاوفها، الحجم الكبير لاستثمارات ترون في ورلد ليبرتي، وما إذا كان ترامب قد يستفيد ماليا منها ومزاعم استخدام مسلحين، مثل حماس وحزب الله، لترون.

كما سلطت الضوء على تحقيق أجرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مع صن مؤسس ترون. واتهمته الهيئة في عام 2023 بالاحتيال وبتضخيم حجم التداول بشكل مصطنع وإخفاء مدفوعات لمشاهير للترويج لشركاته.

وقال صن، وهو مواطن من جرينادا ويقيم في سويسرا، إن اتهامات الهيئة “لا أساس لها”. ولا تزال القضية مستمرة.

وتساءلت كاثلين عما إذا كانت العلاقة الوثيقة بين ورلد ليبرتي وصن ستشكل تضاربا في المصالح بالنسبة لترامب بمجرد تولي إدارته الهيئة في يناير كانون الثاني.

ولم يرد المتحدثون باسم ترامب وفريقه الانتقالي بشكل مباشر على أسئلة عن علاقات الرئيس المنتخب المالية مع شركة ورلد ليبرتي والاستثمار في ترون والصراعات المحتملة.

وقالت المتحدثة باسم فريق ترامب الانتقالي كارولين ليفات “لم يدخل الرئيس ترامب في السياسة من أجل التربح… إنه يقاتل لأنه يحب شعب هذا البلد ويريد أن يجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

وذكر بعض خبراء التشفير أن الجماعات المسلحة والمجرمين يحبون ترون لأنها تمنح المستخدمين خيار إخفاء هوياتهم وتتقاضى رسوما قليلة ويمكن تحويلها إلى نقود بسهولة.