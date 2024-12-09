عن كثب-كيف خدمت كل الظروف المعارضة السورية للإطاحة بالأسد؟

reuters_tickers

6دقائق

من جوناثان سبايسر ومايا الجبيلي

إسطنبول/دمشق (رويترز) – قال مصدران مطلعان إنه بعد 13 عاما من الحرب الأهلية استشعرت فصائل المعارضة السورية فرصة لزعزعة حكم الرئيس بشار الأسد حينما أطلعت تركيا منذ نحو ستة أشهر على خطط لشن هجوم كبير وشعرت أنها حصلت على موافقة ضمنية.

وفاجأت العملية التي بدأت قبل أسبوعين فقط الجميع تقريبا بنجاحها السريع في تحقيق هدفها الأول وهو السيطرة على حلب، ثاني أكبر مدينة في سوريا. وبعد ذلك وخلال أكثر قليلا من أسبوع وصل تحالف المعارضة إلى دمشق وأنهى يوم الأحد خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.

واعتمد التقدم الخاطف على توفر ظروف مواتية بشكل مثالي تقريبا للقوى المعارضة للأسد، إذ صار الجيش محبطا ومنهكا وضعفت قوى الحليفتين الرئيسيين إيران وجماعة حزب الله اللبنانية بسبب الصراع مع إسرائيل. كما أن روسيا، وهي داعم عسكري رئيسي آخر للأسد، منهمكة في حربها في أوكرانيا وفقدت الاهتمام بشأن سوريا.

وقال المصدران، وهما دبلوماسي في المنطقة وعضو في المعارضة السورية، إن قوات المعارضة لم تكن لتمضي قدما دون أن تخطر أولا تركيا والتي كانت داعما رئيسيا للمعارضة السورية منذ الأيام الأولى للحرب.

وتنشر تركيا قوات على الأرض في شمال غرب سوريا وتقدم الدعم لبعض فصائل المعارضة التي كانت عازمة على المشاركة مثل (الجيش الوطني السوري)، على الرغم من تصنيف أنقرة للفصيل الرئيسي في تحالف المعارضة (هيئة تحرير الشام) جماعة إرهابية.

وقال الدبلوماسي إن الخطة الجريئة للمعارضة كانت من بنات أفكار هيئة تحرير الشام وزعيمها أحمد الشرع المعروف باسم أبو محمد الجولاني.

وبسبب صلات كانت تربطه سابقا بتنظيم القاعدة، أدرجت واشنطن وأوروبا وتركيا الجولاني على قائمة الإرهابيين.

لكن على مدى العقد الماضي سعت هيئة تحرير الشام، التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة، إلى تحسين صورتها مع تأسيس ما يشبه إدارة حكومية تتمركز في إدلب والتي يقول خبراء إنها فرضت ضرائب على الأعمال التجارية والسكان.

ولفترة طويلة ظلت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي أبرمت اتفاقا مع روسيا في عام 2020 لتهدئة القتال في شمال غرب سوريا، تعارض مثل هذا الهجوم الكبير خوفا من أن يؤدي إلى موجة جديدة من اللاجئين الذين يعبرون حدودها.

وأشار المصدران إلى أن المعارضة شعرت بأن موقف أنقرة تجاه الرئيس السوري يزداد تصلبا في وقت سابق من هذا العام بعد أن رفض الأسد مبادرات متكررة من أردوغان تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي للجمود العسكري الذي ترك سوريا مقسمة بين الحكومة ومجموعة من فصائل المعارضة التي تحظي بدعم أطراف خارجية مختلفة.

وقال المصدر الذي ينتمي إلى المعارضة السورية إن المعارضة أطلعت تركيا على تفاصيل المخطط، بعد أن حاولت أنقرة التواصل مع الأسد دون جدوى.

وأشار المصدر إلى أن الرسالة كان مفادها أن “المسار الآخر لم ينجح على مدار سنوات، لذا جربوا طريقنا. ليس عليكم فعل أي شيء، فقط لا تتدخلوا”.

ولم يتسن لرويترز تحديد طبيعة الاتصالات بشكل دقيق.

وقال هادي البحرة زعيم المعارضة السورية في الخارج المعترف بها دوليا لرويترز الأسبوع الماضي إن التخطيط المشترك بين هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري كان “محدودا” قبل العملية واتفقا على “التعاون وعدم الصدام”. وأضاف أن الجيش التركي رأى ما كانت الجماعات المسلحة تفعله وتناقشه.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة يوم الأحد إن جهود أردوغان في الأشهر القليلة الماضية للتواصل مع الأسد باءت بالفشل وإن تركيا “كانت تعلم أن شيئا ما قادم”.

لكن نائب وزير الخارجية التركي نوح يلماز قال في مؤتمر حول شؤون الشرق الأوسط في البحرين يوم الأحد إن أنقرة لا تقف وراء الهجوم ولم تقدم موافقة عليه، مضيفا أنها تشعر بالقلق إزاء عدم الاستقرار.

ولم ترد وزارتا الخارجية والدفاع التركيتان بشكل مباشر على أسئلة لرويترز بشأن وجود تفاهم بين هيئة تحرير الشام وأنقرة بخصوص عملية حلب. وردا على أسئلة حول علم تركيا بالاستعدادات الخاصة بالقتال قال مسؤول تركي لرويترز إن هيئة تحرير الشام “لا تتلقى أوامر أو توجيهات منا ولا تنسق عملياتها معنا أيضا”.

وقال المسؤول إنه “بناء على ذلك” فليس من الصواب القول إن العملية في حلب نُفذت بموافقة تركيا أو بضوء أخضر منها. ولم ترد وكالة الاستخبارات التركية بعد على طلب للتعليق.

ولم يتسن لرويترز الوصول إلى ممثل لهيئة تحرير الشام.