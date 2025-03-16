عواصف وأعاصير تخلف 33 قتيلا على الأقل في وسط الولايات المتحدة

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لقي ما لا يقل عن 33 شخصا حتفهم وأصيب العشرات بعد أن اجتاحت أعاصير وعواصف مناطق شاسعة في وسط الولايات المتحدة حيث حذّرت أرصاد جوية من طقس أشد الأحد.

وعرضت وسائل إعلام محلية لقطات أظهرت انهيار أسقف منازل وانقلاب شاحنات.

قضى ثمانية أشخاص في كانساس في حادث سير شمل أكثر من 50 سيارة مردّه سوء الرؤية خلال “عاصفة ترابية شديدة”، وفق الشرطة المحلية.

وأكدت دوريات الطرق السريعة في ولاية ميزوري مصرع 12 شخصا من جراء العواصف ونشرت لقطات لقوارب تكدّست فوق بعضها البعض في ميناء دمّرته الأحوال الجوية.

أبلغت شرطة الولاية بسقوط أشجار وانقطاع خطوط كهرباء، إضافة إلى أضرار لحقت بمبان مع تأثر بعض المناطق بشدة من جراء “الأعاصير والعواصف الرعدية وحبات البرَد الكبيرة”.

وقالت أليشا ويلسون التي تم إجلاؤها من منزلها في ميزوري في تصريح لمحطة كيه اس دي كيه التلفزيونية “كان أكثر شيء مرعب مررت به على الإطلاق، كان سريعا جدا، وكانت آذاننا على وشك الانفجار”.

إلى الجنوب في ولاية ميسيسيبي، قال حاكم الولاية إنه تم الإبلاغ عن ست وفيات وإن ثلاثة أشخاص في عداد المفقودين، ليل السبت.

في الأثناء، قالت السلطات المحلية في تكساس لوكالة فرانس برس إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في حوادث سير مرتبطة بالعواصف الترابية والحرائق التي حدّت الرؤية على الطرق.

في ولاية أركنسو المجاورة قال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 29 آخرون في العاصفة.

وأعلنت الحاكمة ساره هاكابي ساندرز حال الطوارئ، وقالت إنها تحدثت إلى الرئيس دونالد ترامب.

وجاء في منشور لساندرز على منصة إكس “طلب إبلاغ سكان أركنسو بأنه يحبّهم وبأنه جاهز وإدارته للمساعدة في كل ما نحتاجه بعد أعاصير الليلة الماضية”.

وحذّرت الأرصاد الجوية الوطنية من “عواصف رعدية شديدة” من جنوب البحيرات العظمى إلى الجنوب الشرقي الأحد.

وقالت في أحدث نشراتها إن “المخاطر المرتبطة بهذه العواصف الرعدية هي البرق المتكرر وهبوب رياح العواصف الرعدية الشديدة والبرَد وبعض الأعاصير”.

– توقع مزيد من الأعاصير –

حتى صباح الأحد كان ما لا يقل عن 250 ألف منزل وشركة في وسط الولايات المتحدة بدون كهرباء، وفقا لموقع باور أوتدج الأميركي المتخصص في تتبع انقطاعات التيار.

ويُتوقّع هبوب مزيد من الأعاصير في ولايات ساحل الخليج الوسطى بما في ذلك ميسيسيبي وتينيسي.

وتوقّعت الأرصاد الجوية الوطنية السبت “استمرار العديد من الأعاصير الكبيرة التي قد يكون مسار بعضها طويلا وربما عنيفا، حتى المساء”.

تشهد الولايات الوسطى والجنوبية خصوصا تكساس وأوكلاهوما وكانساس أعنف الأعاصير بسبب فرادة جغرافيتها وطقسها. وفي المنطقة التي تعرف بـ”زقاق الأعاصير”، تلتقي الرياح ذات درجات الحرارة الشديدة التفاوت، وتتشكل معظم العواصف بين أيار/مايو وحزيران/يونيو.

في العام 2024، قضى 54 شخصا في حوادث متّصلة بأعاصير في الولايات المتحدة، وفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.

مد/سام-جص-ود/كام