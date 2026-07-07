عواصف وأمطار شديدة في الصين تسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة المئات

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أدت العواصف العنيفة والأمطار الغزيرة في الصين إلى مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة المئات، فضلا عن إجلاء نحو 50 ألف شخص بسبب الفيضانات، وفق حصيلة نُشرت الثلاثاء، ما دفع الرئيس شي جينبينغ إلى الدعوة لحشد “شامل” لجهود الإنقاذ.

وتعرضت مناطق في مقاطعة هوبي بوسط البلاد الاثنين لما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بـ”ظاهرة حمل حراري جوي حادة” (وهي ظاهرة تنطوي على تباينات حادة في درجات الحرارة)، ما أدى إلى هبوب “عواصف رعدية ورياح عاتية” اجتاحت مدنا مثل هوانغشي وهوانغغانغ.

وأسفرت هذه الظاهرة الجوية المتطرفة عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 331 آخرين، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” الرسمية التي أشارت إلى تضرر ما يقرب من خمسة آلاف منزل وانهيار 22 منزلا.

ولا يزال شخص واحد في عداد المفقودين مع استمرار عمليات الإنقاذ.

في سياق منفصل، تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة الناجمة عن الإعصار “مايساك” في مقتل أربعة أشخاص على الأقل في منطقة قوانغشي بجنوب الصين، وأجبرت السلطات على إجلاء أكثر من 50 ألف شخص، وفق أرقام محدثة.

وكان ثمانية أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين حتى منتصف يوم الثلاثاء.

– انهيار سد –

إثر هذه الأحداث، شدد شي جينبينغ على “ضرورة بذل كل جهد ممكن لتنظيم عمليات الإنقاذ الطارئة وعلاج المصابين وإعادة إسكان السكان المتضررين، فضلا عن تنفيذ أعمال الوقاية والإغاثة بفعالية”، وفق ما أفادت هيئة البث الرسمية (CCTV).

وتُعد مثل هذه الكوارث الطبيعية أمرا شائعا في أنحاء الصين، لا سيما في فصل الصيف، إذ تشهد بعض المناطق هطول أمطار غزيرة بينما تعاني مناطق أخرى من حرارة خانقة.

ورفع المسؤولون في ناننينغ، عاصمة منطقة قوانغشي، مستوى الاستجابة للطوارئ المتعلقة بالفيضانات إلى الدرجة القصوى بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في إلحاق أضرار بالسدود.

وأدى ذلك إلى تصدع جدران سد خزان مائي، وقد أظهرت لقطات بثتها قناة CCTV تدفقا هائلا للمياه الموحلة عبر الجزء الخرساني المنهار.

وبيّنت الصور منازل وسيارات غمرتها المياه جزئيا في مناطق أخرى من الإقليم، مع ظهور عمال الإنقاذ وهم يرتدون سترات نجاة وخوذات، بينما كان آخرون يبحثون عن أشخاص عالقين باستخدام قوارب مطاطية.

– انهيار أرضي –

وفي مكان آخر من الصين، تسبب انهيار أرضي في إحدى قرى مقاطعة قانسو بشمال غرب البلاد في طمر 33 شخصا صباح الثلاثاء، تم انتشال 17 منهم لاحقا، وفق ما ذكرت قناة CCTV.

وتبذل السلطات المحلية “قصارى جهدها” للبحث عن الأشخاص الذين ما زالوا عالقين، و”إعادة إسكان السكان المتضررين بشكل ملائم، ومنع وقوع كوارث ثانوية”.

يحذر العلماء من أن شدة الظواهر الجوية المتطرفة وتواترها حول العالم ستزداد مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الكوكب نتيجة لانبعاثات الوقود الأحفوري.

تُعد الصين أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، لكنها في الوقت نفسه عملاق عالمي في مجال الطاقة المتجددة، وتسعى لجعل اقتصادها الضخم محايدا كربونيا بحلول عام 2060.

لقي ما لا يقل عن 22 شخصا حتفهم في الصين خلال شهر أيار/مايو إثر هطول أمطار غزيرة اجتاحت المناطق الوسطى والجنوبية، حيث شهدت بعض المناطق معدلات هطول أمطار “قياسية”، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

اسك/جك/رك