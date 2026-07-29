عودة آلاف السكان إلى منازلهم في مدريد بعد إجلائهم بسبب الحرائق

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أعلن ممثل الحكومة المركزية في منطقة مدريد عودة آلاف السكان إلى منازلهم بعد إجلائهم لأيام عدة بسبب الحرائق، في وقت تواصل السلطات جهودها للسيطرة على الحرائق التي تُعدّ الأسوأ في تاريخ المنطقة.

وأفاد فرانسيسكو مارتين أغيري عبر منصة اكس في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء بـ”عودة 24 ألف شخص ممن أُجلوا إلى منازلهم”، مشيرا إلى “رفع العزل عن 20 ألف شخص آخرين في منطقة مدريد”.

وكانت السلطات الإقليمية أعلنت رفع القيود الثلاثاء عند الساعة 15,00 بتوقيت غرينتش عن 13 بلدة في المنطقة المتضررة ذات الكثافة السكانية العالية نسبيا، والواقعة على بُعد حوالى 50 كيلومترا من مدريد.

وقال الإطفاء على منصة إكس إن عناصره يواصلون جهودهم “لتعزيز التقدم المحرز” الثلاثاء، موضحا أن عودة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم تجري حتى الآن “من دون أي حوادث”.

وأفادت أجهزة الطوارئ عبر اكس بعدم حدوث “أي اشتعال جديد” للحرائق خلال الليل.

إلا أن فترة الظروف الجوية المواتية للسيطرة على الحريق قد انقضت، مع ارتفاع الحرارة مجددا إلى نحو 37 درجة بعد الظهر وهبوب رياح قد تُعيق عمل الإطفائيين.

وقد أتت النيران في منطقة مدريد بالإضافة إلى حريق آفيلا الهائل على بُعد كيلومترات قليلة في منطقة قشتالة وليون المجاورة، على 77 ألف هكتار في حرائق غير مسبوقة تشهدها البلاد.

وقال وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا للصحافيين الثلاثاء إن العمليات الأربعاء ستهدف إلى احتواء النيران، بعد مرور نحو أسبوع على اندلاع الحرائق.

ربج/رك/ح س