عودة إيراني كان معتقلا في إيطاليا إلى بلاده

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عاد المواطن الإيراني محمد عابديني الذي أوقف في إيطاليا في كانون الأول/ديسمبر بناء على طلب الولايات المتحدة، إلى بلاده بعدما أعلنت روما أنها تسعى إلى إلغاء مذكرة اعتقاله وتسليمه.

وقالت الوزارة في بيان “أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي الإفراج عن المواطن الإيراني محمد عابديني نجف آبادي المحتجز في إيطاليا وعودته إلى وطنه”.

واعتقل محمد عابديني(38 عاما) في كانون الأول/ديسمبر في إيطاليا بناء على طلب السلطات الأميركية. واعتقلت السلطات الأميركية إيرانيا آخر يحمل جنسية مزدوجة.

واتهمهما القضاء الأميركي رسميا في 17 كانون الأول/ديسمبر بـ “توريد مكوّنات إلكترونية متطوّرة إلى إيران”، ما يشكل انتهاكا للقوانين في الولايات المتحدة والعقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران.

وأشارت وزارة العدل الأميركية إلى أن هذه المكوّنات تمّ استخدامها خلال هجوم بمسيَّرة في كانون الثاني/يناير 2024 أودى بحياة ثلاثة جنود أميركيين في الأردن.

ونفت إيران أيّ تورّط لها ووصفت هذه الاتهامات بأن “لا أساس لها”.

واحتجز عابديني في سجن في ميلانو منذ اعتقاله.

وجاء البيان الإيراني بعيد تصريح وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو بأن روما تسعى إلى وضع حد لاعتقال عابديني وتسليمه إلى الولايات المتحدة، وفقا لمكتبه.

يأتي إطلاق سراحه بعد أيام فقط على إطلاق السلطات الإيرانية سراح الصحافية الإيطالية تشيتشيليا سالا من سجن في طهران بعد جهود دبلوماسية مكثفة بذلتها روما.

أوقفت سالا بعيد توقيف الولايات المتحدة وإيطاليا المواطنين الإيرانيين بتهمة انتهاك العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن إطلاق سراحها جاء بعد “تحرك مكثف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية”.

ونفت إيران وجود أي رابط بين توقيف سالا وعابديني.

– اتهامات-

الأحد، قالت وزارة العدل الإيطالية إنه بموجب معاهدة تسليم المجرمين بين إيطاليا والولايات المتحدة، لا يمكن تسليم المجرمين إلا إذا كانت الجرائم المزعومة يعاقب عليها بموجب قوانين البلدين.

وقال البيان “إن السلوك الأول المنسوب إلى المواطن الإيراني المتمثل في +الارتباط الإجرامي بانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية+ لا “يعاقب عليه النظام الجنائي الإيطالي”، في إشارة إلى قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية، وهو قانون فدرالي أميركي يمنح الرئيس الأميركي سلطات فرض عقوبات طارئة.

كما اتُهم عابديني “بالارتباط الإجرامي بتقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية مما أدى إلى الوفاة” وتقديم “الدعم المادي لمنظمة إرهابية أجنبية مما أدى إلى الوفاة”.

لكن وزارة العدل أكدت عدم تقديم أي دليل “كأساس للاتهامات الموجهة”.

وأشارت إلى أن الأمر الوحيد المؤكد هو أن عابديني قام “بأنشطة إنتاج وتجارة أدوات تكنولوجية مع بلاده” كان لها “تطبيقات عسكرية محتملة، ولكن ليست حصرية”.

وفي وثائق الاتهام التي قدمتها، وصفت الحكومة الأميركية عابديني بأنه مؤسس ومدير عام شركة إيرانية “تصنع وحدات ملاحية تستخدم في برنامج الطائرات المسيّرة العسكرية التابع للحرس الثوري”.

بور-رخ/شي/ود