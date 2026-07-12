عودة التيار الكهربائي إلى جميع أنحاء كوبا (الشركة الوطنية)

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أعلنت شركة الكهرباء الوطنية في كوبا الأحد عودة التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، بعد انقطاع جديد هو الثاني في أقل من أسبوع، مع استمرار الحصار النفطي الأميركي المفروض على الجزيرة.

وقالت الشركة الوطنية للكهرباء عبر منصة اكس “في تمام الساعة 6:30 (10:30 ت غ) من صباح اليوم، أُعيد وصل شبكة الكهرباء الوطنية في جميع أنحاء البلاد”.

وبعد جهود حثيثة استمرت لأكثر من 24 ساعة لإعادة تشغيل النظام، في عملية أبطأها نقص الوقود، تمكن المهندسون من تسريع عملية إعادة التيار الكهربائي خلال ليلة السبت إلى الأحد.

ووفقا للسلطات، عاد التيار الكهربائي خلال الليل الى أكثر من 65% من المنازل في هافانا التي يبلغ عدد سكانها 1,7 مليون نسمة.

ويُعد هذا الانقطاع الكهربائي الشامل الرابع خلال أقل من ستة أشهر، والتاسع منذ نهاية عام 2024، في الجزيرة البالغ عدد سكانها 9,6 ملايين نسمة.

وقد انفصلت شبكة التيار الكهربائي بعد ظهر الجمعة بسبب عطل، بعد يومين فقط من إعادة ربط التيار إثر انقطاع شامل حصل الاثنين.

ووصف الرئيس ميغيل دياز كانيل السبت الوضع بأنه “معقّد للغاية بسبب الحصار النفطي الأميركي” منذ كانون الثاني/يناير.

ووفقا لشركة الكهرباء، فإن نقص الوقود لا يجعل الشبكة أكثر عرضة للأعطال فحسب، بل يبطئ إعادة التيار لأنه يحول دون استخدام المولدات الاحتياطية التي تعمل بالديزل المستورد.

ومنذ كانون الثاني/يناير، لم تسمح واشنطن سوى بوصول ناقلة نفط روسية واحدة الى الجزيرة الشيوعية كانت تحمل مئة ألف طن من النفط.

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