عودة التيار الكهربائي في عدن بجنوب اليمن بعد انقطاع كامل 3 أيام

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عدن (رويترز) – قال مسؤولون وسكان بمدينة عدن الساحلية باليمن إن التيار الكهربائي عاد بشكل تدريجي يوم الجمعة بعد انقطاع كامل للخدمة لمدة ثلاثة أيام، مما تسبب في موجة غضب شعبي واحتجاجات بشوارع المدينة التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة.

وقال مسؤولون ومصادر في مؤسسة كهرباء عدن لرويترز إنه تم إعادة تشغيل توربين محطة عدن الرئيسية (بترومسيلة) بقدرة جزئية 65 ميجاوات، بعد وصول عدد من ناقلات النفط الخام اللازم لتشغيل المحطة مساء يوم الخميس من شركة صافر النفطية بمأرب.

لكن أحد المسؤولين حذر من أنه في حال عدم تزويد عدن بالنفط الخام بشكل متواصل سيؤدي ذلك إلى انقطاع كلي للكهرباء عن عدن والمناطق المجاورة مجددا.

وأشار إلى أن كل محطات الكهرباء العاملة بالديزل والمازوت متوقفة منذ أسابيع بسبب نفاد الوقود.

وخرجت مظاهرات غاضبة الليلة الماضية في عدة مناطق بمدينة عدن للاحتجاج على انقطاع الكهرباء، بعد أن تسبب انقطاع التيار الكهربي في اضطراب توزيع المياه وإمدادات المساعدات والخدمات الطبية، وشلل تام في الحياة اليومية بالمدينة.