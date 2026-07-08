عودة التيار الكهربائي لبعض المناطق في الكويت بعد انقطاعه

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8 يوليو تموز (رويترز) – أفادت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية اليوم الأربعاء بعودة التيار الكهربائي إلى عدد من المناطق المتضررة من انقطاع الكهرباء بعد خروج عدد من خطوط النقل عن الخدمة.

وقالت الوزارة في بيان “تواصل فرق الطوارئ أعمالها لإعادة التيار الكهربائي إلى بقية المناطق في أسرع وقت ممكن”.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن عددا من خطوط النقل الكهربائي خرجت من الخدمة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد.

وأضافت “باشرت فرق الطوارئ عملها تفعيلا لخطة الطوارئ المعتمدة وذلك للوقوف على أسباب الانقطاع ومتابعة الوضع”.

في سياق منفصل، نقلت وكالة أنباء البحرين عن هيئة الكهرباء والماء أنها رصدت انقطاعا محدودا للتيار الكهربائي في عدة مناطق من المملكة.

(تغطية صحفية إيناس العشري وأحمد طلبة – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)