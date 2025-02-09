عودة تايلانديين احتجزتهم حماس 15 شهرا إلى بلادهم

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بانكوك (رويترز) – عاد خمسة تايلانديين احتجزتهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لأكثر من عام إلى تايلاند يوم الأحد وغالبت الدموع ذويهم لدى استقبالهم بالعناق في مطار سوفارنابومي في بانكوك.

وقال بونجساك تانا وهو أحد الرهائن العائدين “نشعر جميعا بالتأثر لعودتنا إلى مسقط رأسنا… والوقوف هنا… لا أعرف ماذا أقول غير ذلك، نحن جميعا ممتنون حقا”.

وفقا للسلطات الإسرائيلية اختطف مسلحون من حركة حماس ما لا يقل عن 240 منهم إسرائيليون وأجانب في هجوم أكتوبر تشرين الأول 2023 على بلدات في جنوب إسرائيل وأضافت أن خلال الهجوم قتل مسلحون من حماس 41 تايلانديا واختطفوا 30 عاملا تايلانديا. وأطلق سراح أول مجموعة من الرهائن التايلانديين في وقت لاحق من ذلك العام.

وعبر ماريس سانجيامبونجسا وزير خارجية تايلاند الذي رافق الرهائن من إسرائيل عن ارتياحه لعودتهم وقال “إنه أمر مؤثر… أن يعودوا إلى أحضان عائلاتهم… لم نستسلم أبدا وهذه هي ثمار ذلك”.

وقبل الحرب في قطاع غزة، عمل حوالي 30 ألف تايلاندي في قطاع الزراعة في إسرائيل، مما جعلهم من أكبر مجموعات العمالة الوافدة هناك. وأعادت تايلاند نحو تسعة آلاف منهم إلى وطنهم بعد الهجوم.

ويأتي العمال بالأساس من شمال غرب تايلاند وهي منطقة قرى ومزارع من بين أفقر المناطق في البلاد.

وذكرت وزارة الخارجية أن من المعتقد أن تايلانديا لا يزال محتجزا لدى حماس إضافة لجثتين لرهينتين لقيا حتفهما.

وقال ماريس “لا يزال لدينا أمل ونواصل العمل لإعادتهم”.