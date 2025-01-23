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عودة ثلاثة من أفراد طاقم سفينة إلى بلادهم بعدما أطلق الحوثيين سراحهم

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صوفيا (رويترز) – عاد بحاران بلغاريان وفرد روماني من أفراد طاقم السفينة “جالاكسي ليدر” إلى بلادهم بعد أن احتجزهم الحوثيون في اليمن 14 شهرا، واستُقبلوا بحفاوة من عائلاتهم ومسؤولين في مطار صوفيا يوم الخميس.

وكان الثلاثة جزءا من طاقم يتألف من 25 فردا على متن السفينة التي استولى عليها الحوثيون قبالة ساحل اليمن على البحر الأحمر قبل أكثر من عام.

وأفادت قناة المسيرة المملوكة للحوثيين أنهم أطلق سراحهم يوم الأربعاء وسُلموا إلى سلطنة عمان بعد وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت وسائل إعلام محلية إن القبطان ليوبومير تشانيوف والضابط الأول دانيال فيسيلينوف وصلا إلى صوفيا على متن طائرة حكومية أُرسلت لحملهما من مسقط في سلطنة عمان بأمر من رئيس الوزراء روزن جيليازكوف.

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