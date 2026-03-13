عودة جثامين 84 بحارا إيرانيا من سريلانكا مع طاقم عالق بالهند

كولومبو 13 مارس آذار (رويترز) – تعود جثامين 84 بحارا إيرانيا قتلوا في هجوم شنته غواصة أمريكية على سفينة حربية قبالة سواحل سريلانكا الأسبوع الماضي، على متن طائرة قال مصدر هندي إنها ستتوقف أيضا في الهند لإعادة أفراد طاقم سفينة أخرى إلى وطنهم.

كانت السفينة الحربية الإيرانية (دينا) تعرضت لهجوم طوربيد من غواصة أمريكية في الرابع من مارس آذار في أثناء عودتها من مناورة بحرية في الهند في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وشاركت سفينتان أخريان في التدريبات أيضا وهما إيريس لافان التي رست في الهند، وإيريس بوشهر التي رست في سريلانكا.

وأمرت محكمة سريلانكية هذا الأسبوع بتسليم جثامين البحارة الذين قتلوا في الهجوم، والمحفوظة في مشرحة مستشفى مدينة جالي الساحلية الجنوبية، إلى السفارة الإيرانية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن وزارة الدفاع السريلانكية قولها إن من المقرر نقل الجثامين اليوم في رحلة جوية خاصة تنطلق من مطار ماتالا الدولي، في الجزء الجنوبي من سريلانكا.

وقال مصدر في السفارة الإيرانية بكولومبو لرويترز إنه يجري اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل جثامين الطاقم الإيراني من المستشفى إلى مطار ماتالا، لكنه لم يذكر تفاصيل عن موعد إقلاع الرحلة.

ونقلت الجثامين لاحقا بواسطة شاحنة عبر المدينة، بمرافقة سيارة شرطة.

ولم ترد وزارات الصحة والخارجية والدفاع السريلانكية على اتصالات رويترز للتعليق. وقالت البحرية السريلانكية إنها لم تشارك في جهود النقل والإعادة إلى الوطن.

*طائرة لنقل طاقم السفينة من الهند

قال مسؤول هندي إنه بعد مغادرة الطائرة سريلانكا حاملة الجثامين، ستسمح الهند لها بالهبوط في أراضيها لنقل عدد من البحارة البالغ عددهم 183 من السفينة “إيريس لافان”، بالإضافة إلى بعض السياح الإيرانيين العالقين في الهند.

ولم ترد وزارة الخارجية الهندية بعد على طلب للتعليق. وقال المصدر إنه من غير الواضح متى ستهبط الطائرة في الهند أو تقلع.

ويوجد 32 ناجيا من السفينة الغارقة في سريلانكا، بالإضافة إلى 208 من أفراد طاقم السفينة “إيريس بوشهر”.

وذكرت وزارة الدفاع أن وزارة الخارجية السريلانكية على اتصال بالسفارة الإيرانية في كولومبو بشأن الطاقم، والتي تتشاور بدورها مع طهران.

وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن واشنطن تضغط على كولومبو لعدم إعادة الناجين من السفينتين إلى بلادهم.

(إعداد بدور السعودي ومحمود سلامة وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)