عودة حركة الملاحة الجوية في الإمارات لطبيعتها

17 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات اليوم الثلاثاء، نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني، أن حركة الطيران عادت إلى وضعها الطبيعي “بعد استقرار الأوضاع ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتا”.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق مؤقت للمجال الجوي للإمارات “كإجراء احترازي استثنائي… في ظل تسارع وتصعيد التطورات الأمنية في المنطقة”.

وجاء ذلك بعدما قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن الدفاعات الجوية ‏تتعامل مع “اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران”.

(تغطية صحفية إيناس العشري من القاهرة – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)