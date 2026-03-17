The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

عودة حركة الملاحة الجوية في الإمارات لطبيعتها

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

17 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات اليوم الثلاثاء، نقلا عن الهيئة العامة للطيران المدني، أن حركة الطيران عادت إلى وضعها الطبيعي “بعد استقرار الأوضاع ورفع الإجراءات الاحترازية التي طبقت مؤقتا”.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق مؤقت للمجال الجوي للإمارات “كإجراء احترازي استثنائي… في ظل تسارع وتصعيد التطورات الأمنية في المنطقة”.

وجاء ذلك بعدما قالت وزارة الدفاع الإماراتية إن الدفاعات الجوية ‏تتعامل مع “اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران”.

(تغطية صحفية إيناس العشري من القاهرة – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

