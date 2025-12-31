عودة حركة النقل إلى طبيعتها تدريجا في نفق المانش بعد “حل” عطل

أعلنت شركة القطارات “يوروستار” الأربعاء “حلّ” عطل عرقل حركة القطارات عبر نفق المانش الأربعاء، لكنّ خدمات النقل ما زالت تشهد اضطرابات قبل ساعات من رأس السنة، واضطرّ ركاب لقضاء ليلة على متن قطار بسبب حادثة أخرى.

وأفاد موقع شركة “يوروستار” الإلكتروني بأن معظم رحلات الصباح من لندن وإليها تأخّرت بين 30 دقيقة وساعة و20 دقيقة، وأُلغيَت رحلة واحدة.

وفي حين بحث ركاب عن وسائل نقل بديلة منذ الثلاثاء، أعلنت شركة العبّارات البريطانية “بي آند أو فيريز” الأربعاء أن “كل رحلاتها اليوم محجوزة”، ونصحت المسافرين بحجز رحلات ابتداء من 1 كانون الثاني/يناير.

ووصلت إحدى الراكبات إلى محطة غار دو نور في باريس الساعة 10,35 صباح الأربعاء، وروت لوكالة فرانس برس معاناتها قائلة “كان من المفترض أن نغادر لندن الليلة الماضية الساعة 19,00 لنصل الساعة 22,30 وشعرنا بأننا محظوظون لأننا غادرنا بتأخير بلغ 45 دقيقة فقط. لكن في النهاية، وصلنا إلى باريس متأخرين 12 ساعة”.

وأضافت الراكبة، كريستيل رينوف، من سكان مدينة كاين والتي سافرت مع زوجها وولديها “بعد الصعود إلى القطار، توقف أولا لمدة ساعة بسبب نقص في عدد الموظفين، ثم توقف مرة أخرى قبل النفق مباشرة بسبب سقوط سلك كهربائي علوي على العربة رقم 4″، واصفة ليلتهم “على متن قطار، بلا كهرباء ولا ماء ولا إنترنت”.

وشهد المسافرون وعددهم كبير قبيل رأس السنة فوضى عارمة الثلاثاء على متن قطارات يوروستار ، بسبب عطل كهربائي آخر.

وأكدت شركة السكك الحديد لوكالة فرانس برس الأربعاء إلغاء 30 رحلة قطار الثلاثاء.

وأعلنت “يوروستار” بعد ظهر الثلاثاء استئناف رحلاتها تدريجيا، لكنّها نبّهت إلى أن “خلل التغذية بالتيار الكهربائي عبر الخطوط الهوائية ما زال قائما”، ناصحة كل مسافريها “بإرجاء رحلاتهم”.

وحذرت “يوروستار” من أن “تأخيرات وإلغاءات قد تحدث في اللحظات الأخيرة بسبب تبعات العطل”.

وقالت شركة “غيتلينك” في بيان إن “المشكلة المتعلقة بالتغذية الكهربائية في نفق المانش حُلَّت خلال الليل، وعاد النفق مذّاك إلى طاقته الاستيعابية الكاملة”.

وأضافت الشركة المشغلة “استؤنفت حركة المرور عبر نفق المانش خلال الليل في الاتجاهين”.

ولم يعد موقع خدمة “لو شاتل” التي تُسيّر قطارات لنقل سيارات بين فرنسا وبريطانيا، يُظهر أي اضطرابات في الخدمة صباح الأربعاء.

أما الحادث الثاني، الذي أجبر ركاب على قضاء الليل في قطار فسبّبه سقوط خط كهرباء علوي على القطار المتجه من لندن إلى باريس، “حوالي الساعة 22,00 بتوقيت باريس قرب مدخل نفق المانش” على الجانب الإنكليزي. وأفادت الشركة بأن “قطارين آخرين شهدا تأخيرات كبيرة أيضا، لكنهما تمكنا من مواصلة رحلتيهما إلى بروكسل”.

والعام الماضي، سافر عدد قياسي من الركّاب بقطارات “يوروستار” بلغ 19,5 مليونا، أي أكثر بحوالى 850 ألفا من العام 2023.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت عدّة شركات عن نيّتها منافسة يوروستار، المجموعة الوحيدة التي تسيّر قطارات عبر المانش تربط لندن بأوروبا القارية.

