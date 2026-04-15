عودة طاقم سفينتين حربيتين إيرانيتين من سريلانكا إلى إيران

كولومبو 15 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤول رفيع المستوى اليوم الأربعاء إن سريلانكا أعادت إلى إيران أكثر من 200 فرد من طاقمي سفينتين حربيتين إيرانيتين كانت قد أنقذتهم.

وأنقذت سريلانكا 32 إيرانيا من السفينة الحربية (دينا) بعدما أصيبت بطوربيد أطلقته غواصة أمريكية في الرابع من مارس آذار.

وكانت السفينة عائدة من تدريبات نظمتها الهند في ظل الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وأنقذت سريلانكا أيضا 208 من أفراد سفينة إيرانية أخرى هي بوشهر في الخامس من مارس آذار بعدما طلبت المساعدة من كولومبو إثر تعرضها لمشكلة في المحرك.

وقال نائب وزير الدفاع السريلانكي أرونا جايسيكارا لرويترز “جرى نقل طاقم السفينتين جوا عند الساعة 11 مساء على متن رحلة خاصة مساء الثلاثاء”.

وجرى سحب السفينة بوشهر إلى المياه المقابلة لساحل ترينكومالي شرق سريلانكا بعد إنزال طاقمها في كولومبو، ووصلت السفينة في النهاية صباح أمس الثلاثاء.

وذكر جايسيكارا “لا يزال هناك نحو ثمانية إلى 10 أفراد من الطاقم الإيراني على متن السفينة للمساعدة في العمليات”.

ومنحت سريلانكا أفراد الطاقمين الإيرانيين تأشيرات دخول لمدة 30 يوما واستضافتهم في معسكرات تابعة للبحرية والقوات الجوية ريثما استكملت الترتيبات اللازمة لإعادتهم إلى وطنهم.

ونقلت رحلة طائرة مستأجرة نظمتها إيران رفات 84 فرد من طاقم السفينة (دينا) الذين قُتلوا في الهجوم الأمريكي.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)