The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

عودة طاقم سفينتين حربيتين إيرانيتين من سريلانكا إلى إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

كولومبو 15 أبريل نيسان (رويترز) – قال مسؤول رفيع المستوى اليوم الأربعاء إن سريلانكا أعادت إلى إيران أكثر من 200 فرد من طاقمي سفينتين حربيتين إيرانيتين كانت قد أنقذتهم.

وأنقذت سريلانكا 32 إيرانيا من السفينة الحربية (دينا) بعدما أصيبت بطوربيد أطلقته غواصة أمريكية في الرابع من مارس آذار.

وكانت السفينة عائدة من تدريبات نظمتها الهند في ظل الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وأنقذت سريلانكا أيضا 208 من أفراد سفينة إيرانية أخرى هي بوشهر في الخامس من مارس آذار بعدما طلبت المساعدة من كولومبو إثر تعرضها لمشكلة في المحرك.

وقال نائب وزير الدفاع السريلانكي أرونا جايسيكارا لرويترز “جرى نقل طاقم السفينتين جوا عند الساعة 11 مساء على متن رحلة خاصة مساء الثلاثاء”.

وجرى سحب السفينة بوشهر إلى المياه المقابلة لساحل ترينكومالي شرق سريلانكا بعد إنزال طاقمها في كولومبو، ووصلت السفينة في النهاية صباح أمس الثلاثاء.

وذكر جايسيكارا “لا يزال هناك نحو ثمانية إلى 10 أفراد من الطاقم الإيراني على متن السفينة للمساعدة في العمليات”.

ومنحت سريلانكا أفراد الطاقمين الإيرانيين تأشيرات دخول لمدة 30 يوما واستضافتهم في معسكرات تابعة للبحرية والقوات الجوية ريثما استكملت الترتيبات اللازمة لإعادتهم إلى وطنهم.

ونقلت رحلة طائرة مستأجرة نظمتها إيران رفات 84 فرد من طاقم السفينة (دينا) الذين قُتلوا في الهجوم الأمريكي.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

