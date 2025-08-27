عودة مفتشي وكالة الطاقة الذرية لإيران دون اتفاق على التفتيش

دبي (رويترز) – قالت وسائل إعلام رسمية في إيران يوم الأربعاء إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عادوا للبلاد لأول مرة منذ تعليق التعاون معهم بعد هجوم إسرائيل على مواقع نووية إيرانية.

ونقلت وكالة أنباء البرلمان الإيراني عن وزير الخارجية عباس عراقجي قوله للمشرعين إن طهران لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن كيفية استئناف العمل بالكامل مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وأضافت الوكالة أن عراقجي قال إن المفتشين سيشرفون على تغيير الوقود في محطة بوشهر النووية الإيرانية.

وجاءت تصريحات عراقجي بعد اجتماع إيران مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا يوم الثلاثاء في محاولة لإحياء مفاوضات البرنامج النووي، الذي تقول القوى الغربية إن الهدف منه هو تطوير قنبلة ذرية لكن إيران تؤكد أنه مخصص للأغراض المدنية فقط.

وقالت طهران إنها بحاجة إلى اتفاقية تعاون جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد حرب جوية استمرت 12 يوما في يونيو حزيران مع إسرائيل وانضمت إليها الولايات المتحدة.

وأقر البرلمان الإيراني في يونيو حزيران تشريعا يعلق التعاون مع الوكالة وينص على أن أي عمليات تفتيش في المستقبل لا بد أن يوافق عليها المجلس الأعلى للأمن القومي في طهران.

ووافق المجلس على زيارة المفتشين، لكن وكالة أنباء البرلمان الإيراني نقلت عن عراقجي قوله “لم يتم الانتهاء من مسودة بشأن آلية تعاون جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الموافقة عليها”.

وأضاف “تغيير وقود مفاعل بوشهر النووي يجب أن يتم تحت إشراف مفتشي الوكالة الدولية”.

وقال رافاييل جروسي مدير عام الوكالة لشبكة فوكس نيوز يوم الثلاثاء إن “أول فريق من مفتشي الوكالة عاد إلى إيران” لكن الوكالة لا تزال تناقش كيفية استئناف عمليات التفتيش.

وقالت إيران بعد هجمات يونيو حزيران إن مواقعها النووية لم تعد آمنة للمفتشين.

