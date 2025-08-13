عون: غير مسموح لأي جهة في لبنان حمل السلاح والاستقواء بالخارج

من جنى شقير وأحمد الإمام

بيروت (رويترز) – قال الرئيس اللبناني جوزاف عون لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني يوم الأربعاء إنه من غير المسموح لأي جماعة في لبنان حمل السلاح أو الاعتماد على مساندة طرف خارجي.

جاء ذلك بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء اللبناني على أهداف خارطة طريق تدعمها الولايات المتحدة لنزع سلاح جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.

وقال عون خلال اجتماع مع لاريجاني في بيروت “من غير المسموح لأي جهة كانت، ومن دون أي استثناء، حمل السلاح والاستقواء بالخارج”.

وأضاف في بيان صدر عن مكتبه “نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة”

وأوضح أن لبنان منفتح على التعاون مع إيران لكن في حدود السيادة الوطنية والاحترام المتبادل.

وذكر لاريجاني أن الجمهورية الإسلامية تدعم سيادة لبنان ولا تتدخل في قراراته.

وقال بعد محادثات منفصلة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يقود حركة أمل حليفة حزب الله “نحترم أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية بالتشاور مع المقاومة”، في إشارة إلى حزب الله.

وأضاف “إيران لم تطرح أي خطة على لبنان، لكن الولايات المتحدة هي من فعلت ذلك، من يملي الخطط والمواعيد النهائية هو من يتدخل في الشؤون اللبنانية”.

وأردف يقول إن على لبنان ألا “يخلط بين أعدائه وأصدقائه، عدوكم هو إسرائيل، وصديقتكم هي المقاومة”.

وقال “أوصي لبنان بأن يقدر دائما قيمة المقاومة”.

وقدمت الولايات المتحدة خطة عبر مبعوثها إلى المنطقة توماس برّاك تحدد الخطوات الأكثر تفصيلا حتى الآن لنزع سلاح حزب الله، الذي يرفض الدعوات المتزايدة لتسليم سلاحه منذ الحرب المدمرة مع إسرائيل العام الماضي.

ويرفض حزب الله دعوات متكررة لتسليم سلاحه رغم أنه أصبح ضعيفا بشكل كبير بسبب الحرب التي قتلت فيها إسرائيل معظم قياداته.

وكانت هذه ذروة الصراع الذي بدأ في أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما أطلقت الجماعة البنانية النار على مواقع إسرائيلية على الحدود الجنوبية للبنان دعما لحليفتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في حرب غزة.

وقال عون إن تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين الأخيرة لم تكن مفيدة، وأكد مجددا أن “الدولة اللبنانية مسؤولة من خلال مؤسساتها الدستورية والأمنية عن حماية كافة المكونات اللبنانية”.

وذكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأسبوع الماضي أن طهران تدعم أي قرار يتخذه حزب الله، مضيفا أن هذه ليست أول محاولة لتجريد الجماعة من أسلحتها.

