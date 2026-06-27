عون يأمل أن تضغط أمريكا على إسرائيل للانسحاب من المناطق الجنوبية

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27 يونيو حزيران (رويترز) – قالت الرئاسة اللبنانية اليوم السبت إن الرئيس اللبناني جوزاف عون قال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل أن تساعد واشنطن في منع انتهاكات الاتفاق الإطاري مع إسرائيل، وضمان الوفاء بالالتزامات المتفق عليها، لا سيما من خلال الضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق المحتلة في جنوب لبنان.

وأضافت الرئاسة في بيان أن عون أبلغ ترامب أيضا خلال اتصال هاتفي بأن لبنان سيضطلع بمسؤولياته في تنفيذ الاتفاق الإطاري.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )