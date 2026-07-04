عون يدعو الولايات المتحدة إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان

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دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون السبت الولايات المتحدة إلى مواصلة الوقوف إلى جانب بلاده، بعد إبرام اتفاق إطاري مع إسرائيل برعاية واشنطن بهدف التوصل إلى “سلام دائم”، ويعارضه حزب الله المدعوم من إيران.

وينص الاتفاق الذي أبرم في 26 حزيران/يونيو بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة، على أن يعيد الجيش اللبناني بسط سلطته في جنوب البلاد، شرط نزع سلاح حزب الله، بدءا من “مناطق تجريبية” ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.

وفي برقية تهنئة إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب لمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة الأميركية، دعاه الرئيس اللبناني إلى “الاستمرار في الوقوف الدائم الى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة، والى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه، علّنا نطوي صفحة الحروب والمآسي والألم ونفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام والاستقرار”، وفق بيان للرئاسة.

وبالمناسبة ذاتها، كتبت السفارة الأميركية في بيروت على حسابها على منصة إكس “نقف بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقا، مستقبلٍ يحمل السلام والازدهار والوعود التي طال انتظارها”.

ودخل لبنان الحرب في الثاني من آذار/مارس، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل، قال إنها ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير.

وردت إسرائيل بحملة قصف واسعة وهجوم بري، في حين كثّفت دعواتها إلى إخلاء مناطق واسعة من جنوب لبنان.

وأتاحت مذكرة التفاهم الموقعة في 17 حزيران/يونيو بين طهران وواشنطن دخول وقف هش لإطلاق النار حيز التنفيذ اعتبارا من 21 حزيران/يونيو.

ومنذ 22 حزيران/يونيو، عاد أكثر من 600 ألف نازح لبناني إلى منازلهم، من أصل أكثر من مليون نازح، وفق منظمة الهجرة الدولية.

ولا تزال العودة إلى عشرات البلدات الجنوبية، خصوصا القريبة من الحدود والتي دُمّرت إلى حد كبير جراء العمليات الإسرائيلية، معلّقة.

لكن وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد قالت خلال جولة في الجنوب السبت، شملت مدينة النبطية التي تعرضت لقصف إسرائيلي كثيف، إن العمل جار على “خطة عودة” النازحين اللبنانيين “إلى بلداتهم، أو إلى المنطقة الأقرب إلى منازلهم”، تشمل تأمين مراكز إيواء بديلة بما فيها “بيوت مسبقة الصنع، وبما فيها بدل نقدي للإيجار”.

من جهتها، تواصل إسرائيل إطلاق النار بشكل متقطع رغم الهدنة، خصوصا داخل المنطقة التي تنشط فيها أو قربها.

وفي جنوب لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية السبت بأن شخصا أصيب في غارة إسرائيلية على بلدة المنصوري في قضاء صور، ونُقل إلى أحد مستشفيات المنطقة. كما أفادت بأن مدفعية إسرائيلية استهدفت “جبل باصيل قبالة بلدة راميا وبيت ليف في قضاء بنت جبيل”.

سان/مون/ح س