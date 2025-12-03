The Swiss voice in the world since 1935
عَلم الإمارات وصورة زايد وراشد فوق قمم الألب تزامنا مع عيد الاتحاد

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

نجح فريق مبادرة “عَلمُنا فوق القمّة” في رفع عَلم دولة الإمارات فوق إحدى قمم جبال الألب الفرنسية، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الرابع والخمسين، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات الأربعاء.

وأفادت “وام” أن الفريق الذي ضمّ عشرة مشاركين من نخبة متزلجي الإمارات، رفع أيضا صورة للراحلين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة “عَلَمُنا فوق القمّة” التي أطلقتها أكاديمية متزلجي الإمارات قبل 14 عاما، في أول شراكة تعقدها مع جهة حكومية ممثلةً في “براند دبي”، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.

م ل/كام

