عُمان: نتعاون مع السعودية واليمن والأمم المتحدة لاستئناف المسار السياسي بالمنطقة

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23 يوليو تموز (رويترز) – قالت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم الخميس إن السلطنة تنسق مع السعودية وأطراف اليمنية ومبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن “بهدف استئناف المسار السياسي وخارطة الطريق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وأكد البيان على “ضرورة تجنب التصعيد وأية تهديدات تؤدي إلى تأزيم الوضع وتعريض حرية الملاحة للخطر”.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وإيمان أبو حصيرة – إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)