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عُمان تعلن إتاحة ممر بحري مؤقت للعبور من مضيق هرمز

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23 يونيو حزيران (رويترز) – أفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء بأن سلطنة عُمان أعلنت أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز.

وأضافت الوكالة أن على “السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية… وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة”.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حرية الملاحة عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي بما يتوافق مع القانون الدولي وقانون البحار اللذين يدعمان حرية الملاحة دون فرض رسوم عبور.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

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