عُمان وإيران تبحثان الخيارات الممكنة لضمان انسيابية العبور في هرمز
5 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وزارة الخارجية العمانية في منشور على إكس اليوم الأحد إن السلطنة وإيران عقدتا اجتماعا على مستوى الوكلاء في وزارتي خارجية البلدين تم خلاله بحث الخيارات الممكنة لضمان انسيابية العبور في مضيق هرمز خلال الظروف التي تشهدها المنطقة.
وتأتي المباحثات بعد أن صرح مسؤول إيراني يوم الخميس بأن طهران تعمل على صياغة بروتوكول مع سلطنة عمان لمراقبة حركة العبور في المضيق الذي يمر عبره حوالي خُمس إمدادات النفط العالمية.
(تغطية صحفية منة علاء الدين ومحمد الجبالي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)