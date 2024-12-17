غارات إسرائيلية تقتل أفرادا من عدة عائلات في منزلين بغزة

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من نضال المغربي

القاهرة (رويترز) – قتلت غارات جوية إسرائيلية عنيفة العديد من أفراد عدة عائلات في منزلين بمنطقتين من شمال قطاع غزة يوم الثلاثاء، بينما توغلت الدبابات في الجنوب نحو منطقة إنسانية على ساحل البحر المتوسط مما أجبر العائلات النازحة على الفرار مجددا.

وذكر مسعفون أن ضربة إسرائيلية على منزل في حي الدرج بمدينة غزة في ساعة متأخرة من يوم الاثنين قتلت 10 أشخاص على الأقل ودمرت المبنى وألحقت الضرر بمنازل مجاورة.

وإلى الشمال، في بيت لاهيا التي تحاصرها إسرائيل منذ أوائل أكتوبر تشرين الأول، يُعتقد أن 15 شخصا على الأقل قتلوا أو فقدوا تحت أنقاض منزل ضربته غارة جوية عند الفجر، بحسب مسعفين. ولم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى الموقع لتأكيد عدد القتلى.

وقال مسعفون إن 10 فلسطينيين آخرين على الأقل قتلوا في غارات منفصلة في أماكن أخرى بمدينة غزة وبيت لاهيا.

ولم يصدر تعليق من الجيش الإسرائيلي بعد. وتقول إسرائيل إنها تستهدف المسلحين وتحملهم مسؤولية إلحاق الأذي بالمدنيين الذين ينشطون بينهم، وهو ما تنفيه الجماعات المسلحة الفلسطينية.

ويعمل الجيش الإسرائيلي في بيت لاهيا منذ أكتوبر تشرين الأول فيما يقول إنه هجوم لمنع مسلحي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينة (حماس) من إعادة تنظيم صفوفهم، بينما يقول الفلسطينيون إن الجيش يهدف إلى إنشاء منطقة عازلة بالطرف الشمالي من القطاع، وهو ما تنفيه إسرائيل.

وفي رفح الجنوبية بالقرب من الحدود مع مصر، قال سكان إن الدبابات الإسرائيلية توغلت بشكل أعمق نحو منطقة المواصي الغربية، مما دفع عشرات العائلات النازحة هناك إلى الفرار شمالا نحو خان ​​يونس.

وبعد ساعات، قال سكان إن الجيش فجر عدة منازل في المنطقة وأضرم النار في عدد من الخيام.

وصنفت إسرائيل في السابق المواصي، الواقعة على ساحل البحر المتوسط، منطقة إنسانية. ويعيش الآلاف من الفلسطينيين هناك في خيام منذ أشهر، بعد تنفيذ أوامر إسرائيلية بالانتقال إلى هناك من مناطق أخرى من أجل سلامتهم.

وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة كثيفة من الدخان الأسود والرمادي تتصاعد من المنطقة بجوار خيام النازحين. ولم يتسن لرويترز بعد التحقق من وقت ومكان التقاط هذه الصور تحديدا.

واندلعت الحرب عندما اقتحمت حركة حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، في هجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وردت إسرائيل بعملية عسكرية جوية وبرية أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 45 ألفا معظمهم من المدنيين، وفقا للسلطات الصحية في قطاع غزة الذي تديره حماس.

وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية إلى نزوح جميع سكان غزة تقريبا ودمرت مساحات شاسعة من القطاع.