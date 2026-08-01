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غارات إسرائيلية تقتل شخصين في غزة وتدمّر مستودعات إمدادات طبية (مصادر متطابقة)

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قتل فلسطينيان في غارات إسرائيلية السبت ألحقت أضرارا جسيمة بمستودعات الإمدادت الطبية التابعة لأحد مستشفيات  قطاع غزة، وفق ما أفادت مصادر طبية وجهاز الدفاع المدني ووزارة الصحة الفلسطينية.

وجاءت الغارات الإسرائيلية غداة إعلان حركة حماس الجمعة التوصّل إلى اتفاق في شأن نزع سلاحها في غزة، وهو إحدى الخطوات الرئيسية الملحوظة في المرحلة الثانية من خطة السلام الأميركية الهادفة إلى إنهاء الحرب، مشيرة إلى أنه يلحظ أيضا انسحابا تدريجيا لإسرائيل من القطاع.

وفيما لم يصدر أي بيان عن الدولة العبرية، شدد مصدر سياسي إسرائيلي  الجمعة على أن الجيش لن يقدم على “أي انسحاب” من القطاع ما لم يحصل نزع “فعلي” لسلاح الحركة الفلسطينية.

وأعلن مستشفى الشفاء الواقع غرب مدينة غزة صباح السبت “وصول شهيد وعدد من الإصابات إلى المستشفى جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة”.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه “على علم بضربة واحدة في المنطقة استهدفت عنصرا إرهابيا في حماس”.

واورد ايضا في بيان أنه استهدف مناطق عدة في القطاع ودمر خمس منشآت لحماس مخصصة لتخزين أسلحة.

وفي دير البلح في وسط القطاع، أعلن مستشفى شهداء الأقصى وصول “شهيد و7 مصابين إلى المستشفى جراء قصف مسيرة إسرائيلية بصاروخ مجموعة من المواطنين” في المدينة، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي بأن الغارة استهدفت أيضا عنصرا في حماس.

وفي الساعات الأولى من صباح السبت، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة وقوع “أضرار جسيمة” جراء غارة إسرائيلية استهدفت مستودعا للأدوية والمستلزمات الطبية تابعا لمستشفى شهداء الأقصى.

ودانت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان ما وصفته بـ”الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم”، مبيّنة ان الهجوم أسفر عن “محو مخزنين من أصل أربعة من المكان المستهدف إلى جانب إلحاق أضرار بالغة وأضرار جسيمة بمخزنين آخرين”.

وأضافت أن الغارة ألحقت أضرارا كبيرة في مبنى العيادات الخارجية في مستشفى شهداء الأقصى الملاصق للمخازن.

وقالت الوزارة إن “كميات حيوية من المستهلكات والمستلزمات الطبية المخصصة لخدمة المرضى والجرحى” فُقدت أو تُلفت.

وأظهرت لقطات صوّرتها وكالة فرانس برس حفرة ضخمة في موقع الانفجار، فيما كان عشرات الفلسطينيين يفتشون بين مستلزمات طبية متناثرة بفعل قوة الانفجار.

وقال جابر عبد (33 عاما) إنه وعائلته فروا فجرا من خيمتهم المجاورة للمستشفى.

وأضاف لوكالة فرانس برس “آمل أن تنتهي الحرب فعليا، ونعيش مثل البشر، لا أعتقد أن إسرائيل ستطبق اتفاق وقف إطلاق النار إلا إذا ضغط الرئيس ترامب على نتانياهو”. 

من جانية، قال عضو المكتب السياسي في حركة حماس باسم نعيم إن “الكرة حاليا في ملعب الاحتلال الاسرائيلي”، داعيا الوسطاء إلى “الضغط على إسرائيل لوقف العدوان بأشكاله والانتهاكات وخروقات اتفاق وقف النار”.

ورغم وقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل وحماس منذ أكثر من تسعة أشهر، لا تزال القوات الإسرائيلية تنفذ ضربات على القطاع تقول إنها تستهدف عناصر مسلحة.

بور-ع ز-اش/ملك/ب ق

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