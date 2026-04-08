غارات إسرائيلية جديدة على جنوب لبنان رغم وقف النار بين واشنطن وطهران

afp_tickers

4دقائق

جددت إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان الأربعاء مع تأكيدها ان اتفاق وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة وايران والذي دخل حيز التنفيذ لا يشمل لبنان.

في المقابل، لم يعلن حزب الله منذ نحو الساعة الأولى بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بالتوقيت المحلي (22,00 ت غ الثلاثاء) أي هجمات ضد إسرائيل، أي قبل وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأربعاء على إكس “يسعدني أن أعلن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية والجهات المتحالفة معهما اتفقت على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى، بأثر فوري”.

لكن إسرائيل التي أعلنت “تأييدها” القرار الأميركي بتعليق الضربات الجوية على إيران لأسبوعين، أكدت الأربعاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وُزِّع على الصحافيين أن هذا الاتفاق “لا يشمل لبنان”.

بدوره، جدد الجيش الإسرائيلي تأكيده صباح الأربعاء أن “المعركة في لبنان مستمرة وحالة وقف النار لا تشمل لبنان”، موجها إنذارا الى السكان في جنوب نهر الزهراني بإخلاء المنطقة.

وقال مسؤول لبناني لوكالة فرانس برس إن السلطات “لم تُبلَّغ بأي شيء” يفيد بإدراج لبنان في اطار الهدنة.

كذلك، دعا الجيش اللبناني النازحين إلى التريث في العودة إلى منازلهم في جنوب البلاد، حيث تتواصل الغارات الإسرائيلية.

ووصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعلان وقف إطلاق النار في إيران بأنه “أمر جيد جدا”، مطالبا بأن يشمل لبنان “بالكامل”.

واعتبر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن “من غير المقبول” أن تواصل إسرائيل الحرب في لبنان بعد الهدنة التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة وإيران.

ومنذ بدء الحرب، أحصت السلطات اللبنانية مقتل نحو 1500 شخص جراء الغارات الإسرائيلية، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون.

وشاهد مراسل لفرانس برس في منطقة صور عددا قليلا من السكان يتجهون بسياراتهم صباح الأربعاء نحو مناطق سبق أن غادروها في بداية الحرب، بينما كان آخرون يحملون أطفالهم على دراجات نارية.

وأفاد مراسل آخر لفرانس برس في الضاحية الجنوبية لبيروت بأن المنطقة لا تزال خالية من سكانها.

وقال علي يوسف (50 سنة)، وهو عامل توصيل سبق ان نزح من المنطقة، لوكالة فرانس برس “ننتظر أن يصدر حزب الله بيانا رسميا” قبل بدء العودة إلى المنازل.

وأعرب يوسف عن “ثقته” بأن إيران “لن تصمت إذا واصلت إسرائيل” هجماتها على لبنان.

وأسفرت ضربة إسرائيلية على مدينة صيدا في جنوب لبنان قبل وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار عن مقتل ثمانية أشخاص، وفق الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية.

ناد-اط/مون/ب ق