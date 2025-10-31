The Swiss voice in the world since 1935
غارات إسرائيلية جديدة على غزة خلال ليل‭ ‬الخميس في اختبار لوقف إطلاق النار الهش

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

غزة (رويترز) – قالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن الجيش الإسرائيلي هاجم قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي مساء الخميس، مما أسفر عن مقتل شخصين، في اختبار جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الهش.

وقالت (وفا) يوم الجمعة إن فلسطينيا قتل في قصف إسرائيلي، بينما قتل آخر برصاص القوات الإسرائيلية.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وذكرت الوكالة أن فلسطينيا ثالثا توفي متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي سابق.

ويتعرض وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة، والذي لم يحسم قضايا شائكة مثل نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجدول الزمني للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، للاختبار جراء اندلاع القتال من حين لآخر منذ دخوله حيز التنفيذ قبل ثلاثة أسابيع.

وخلال يومي الثلاثاء والأربعاء، ردت إسرائيل على مقتل أحد جنودها بقصف قالت سلطات الصحة في غزة إنه أسفر عن مقتل 104 أشخاص.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

