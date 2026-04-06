غارات إسرائيلية على أكبر مجمع للبتروكيميائيات في إيران

شنّت إسرائيل الاثنين غارات على أكبر مجمع للصناعات البتروكيميائية في إيران، عشية انقضاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستهداف بنى تحتية إيرانية ما لم يتم التوصل الى اتفاق يعاد بموجبه فتح مضيق هرمز.

في غضون ذلك، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن واشنطن تنظر في مقترح طرحه الوسطاء لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوما، إلا أنّ ترامب “لم يصادق عليه” ويمضي في الحرب المشتركة مع إسرائيل التي بدأت في 28 شباط/فبراير.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس شنّ “ضربة قوية” على منشأة بتروكيميائية في عسلوية بجنوب غرب إيران، قائلا إنها الأكبر في البلاد.

وقال في بيان مصور أن الجيش “شن … للتو ضربة قوية على أكبر منشأة بتروكيميائية في إيران، الواقعة في عسلوية”، مشيرا الى أن “المنشأة مسؤولة عن نحو 50 في المئة من إنتاج البتروكيميائيات في البلاد”.

وأفادت وكالة أنباء فارس عن سلسلة انفجارات في المجمع البتروكيميائي لحقل بارس الجنوبي للغاز في عسلوية، وهو أكبر حقول الغاز في العالم، وتتشاركه الجمهورية الإسلامية مع قطر.

ونقلت وكالة إرنا أنّه “تمت السيطرة على الحريق” ويتم تقييم الضرر.

الى ذلك، استهدفت ضربات أخرى مجمعا للبتروكيميائيات قرب شيراز في جنوب إيران، بحسب السلطات المحلية.

ويأتي ذلك بعد سلسلة ضربات إسرائيلية استهدفت منشآت صناعية إيرانية. وأفاد مسؤول محلي السبت بأن إسرائيل هاجمت منطقة ماهشهر البتروكيميائية في محافظة خوزستان بجنوب غرب البلاد.

وأكد كاتس أنّه “في هذه المرحلة، تم إخراج المنشأتين، اللتين توفران نحو 85 بالمئة من صادرات البتروكيميائية الإيرانية، عن الخدمة”.

وكان ترامب صعّد في اليومين الماضيين نبرته حيال إيران، وأمهلها حتى منتصف ليل الثلاثاء الى الأربعاء بتوقيت غرينيتش، للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، أو مواجهة قصف مدمّر على منشآت الطاقة والجسور.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأميركي مؤتمرا صحافيا بشأن إيران عند الساعة الأولى بعد ظهر الاثنين (17,00 ت غ).

وقبيل المؤتمر، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية تنظر في مقترح طرحه الوسطاء لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة 45 يوما، الا أن ترامب “لم يصادق عليه” ويمضي في الحرب.

– إيران قادرة على مواصلة الحرب –

وكانت وسائل إعلام أفادت بأن الوسطاء باكستان وتركيا ومصر، تقدموا بهذا المقترح. وقال المسؤول إنه “واحدة من أفكار عدة مطروحة، والرئيس لم يصادق عليه. عملية الغضب الملحمي تتواصل”.

وكان ترامب تحدث لوسائل إعلام محلية عن “فرص جيدة” للتوصل إلى اتفاق مع إيران بحلول الاثنين. لكن عددا من المحللين يرون أن لا فرص كبيرة لنجاح وساطات في الوقت الحالي.

في المقابل، نقلت وكالة إيسنا عن المتحدث باسم الجيش محمد أكرمي نيا قوله إن طهران ستواصل الحرب طالما اعتبر المسؤولون السياسيين ذلك مناسبا.

وقال أكرمي نيا “يمكننا أن نواصل هذه الحرب طالما رأى المسؤولون السياسيون ذلك مناسبا”. أضاف “على العدو أن يندم طبعا لأنه بعد هذه الحرب، علينا… ألا نشهد حربا أخرى”.

وردا على تهديد ترامب لإيران بقصف جسورها ومحطاتها للطاقة، حذّرت القوات المسلحة الإيرانية، من رد “أكثر تدميرا” في حال نفذ وعيده.

بدوره، حذّر نائب وزير الخارجية كاظم غريب آبادي من أن استهداف المنشآت المدنية قد يرقى إلى “جرائم حرب”.

وقال المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي “إذا تكررت الهجمات على الأهداف المدنية، فإن المراحل التالية من عملياتنا الهجومية والانتقامية ستكون أكثر تدميرا وأوسع نطاقا”.

وأتى ذلك بعد ساعات من نعي الحرس الثوري رئيس استخباراته مجيد خادمي بضربة أميركية إسرائيلية فجر الاثنين.

وأكّد كاتس اغتيال خادمي، متوعدا بأنّ الدولة العبرية ستطارد المسؤولين الإيرانيين “واحدا تلو الواحد”.

– أربعة قتلى في حيفا –

وفي اليوم الثامن والثلاثين من الحرب، واصلت إيران استهداف إسرائيل ودول أخرى بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة.

وأعلن الإسعاف الاسرائيلي الاثنين انتشال جثث أربعة أشخاص كانوا مفقودين تحت أنقاض مبنى سكني في حيفا تعرض لهجوم صاروخي إيراني الأحد.

وقالت خدمات الاسعاف “تم تحديد مكان جميع الأشخاص الأربعة المفقودين… جميعهم وُجدوا وقد فارقوا الحياة”، مشيرة الى أنهم رجلان وامرأتان. وقال الجيش إن القتلى من عائلة واحدة.

الى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد خمس دفعات صاروخية إيرانية مؤكدا أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع عزمها على زيادة إنتاج صواريخ “آرو” (السهم) الاعتراضية.

وفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ سلسلة من الضربات على إيران.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، استُهدفت جامعة في طهران بغارة وتضرّرت منشأة غاز في محيطها، ما حرم قسما من المدينة من الغاز لفترة وجيزة.

وأفادت وكالة أنباء “تسنيم” بسقوط خمسة قتلى في ضربة استهدفت حيا سكنيا في مدينة قم في وسط البلاد.

– ضربات في الخليج –

وترد إيران على الهجوم الأميركي بإطلاق صواريخ ومسيّرات نحو إسرائيل ودول عربية. وطالت بعض هذه الهجمات منشآت للطاقة ومواقع مدنية، في حين تشدد طهران على أنها تستهدف مصالح أميركية وقواعد تُستخدم في الحرب.

وفي الأردن، أعلنت مديرية الأمن العام أن شخصين أصيبا بجروح إثر هجمات إيرانية، بينما قالت القوات المسلحة إنها لم تتمكن من اعتراض صاروخ ومسيّرة من مجموع ما أطلقته طهران نحو المملكة خلال الساعات الماضية.

وفي الخليج، أعلنت الكويت تعرضها لهجوم، فيما أفادت الإمارات عن إصابة شخص جراء شظايا مسيرة أسقطتها الدفاعات الجوية.

وفي لبنان حيث الجبهة بين إسرائيل وحزب الله مفتوحة، استهدفت غارة ضاحية بيروت الجنوبية، وفق ما أظهر البث المباشر لوكالة فرانس برس، بعد إنذار إسرائيلي للسكان بإخلاء أحياء عدة من المنطقة التي تعد معقل حزب الله.

وجاء ذلك غداة سلسلة غارات كثيفة على الضاحية ومناطق أخرى تقع جنوب العاصمة وشرقها، أوقعت قتلى.

في المقابل، أعلن حزب الله إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

– غطاء لـ”سرقة اليورانيوم” –

وغداة إعلان ترامب إنقاذ الطيار الثاني الذي كان مفقودا منذ تحطم طائرته الحربية الجمعة، اعتبرت طهران أن عملية الإنقاذ لربما كانت مجرّد غطاء لـ”سرقة اليورانيوم المخصّب”، بحسب الناطق باسم الخارجية إسماعيل بقائي.

إلى ذلك، حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، من أن الهجمات التي تقع بالقرب من محطة بوشهر “تشكّل خطرا حقيقيا على السلامة النووية ويجب إيقافها”.

واستُهدف محيط المحطة أربع مرات منذ بدء الحرب. ووقع الهجوم الأخير السبت، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وفي إطار المساعي لإيجاد مسار بديل لتجنّب مضيق هرمز، أعلنت كوريا الجنوبية وتايوان أنّهما تعتزمان إرسال سفن لنقل النفط من موانئ السعودية المطلّة على البحر الأحمر.

وانخفضت أسعار النفط بشكل طفيف في ظل تداولات محدودة الاثنين بسبب عطلة عيد الفصح، في وقت تلقّى المستثمرون بحذر بعض الأنباء المشجِّعة بشأن الحرب، بما في ذلك عبور ناقلات نفط مضيق هرمز.

وحوالى الساعة 10,20 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر برميل خام برنت المرجعي عالميا، للتسليم في حزيران/يونيو، بنسبة 0,77 في المئة إلى 108,19 دولارات. كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط للتسليم في أيار/مايو، 1,22 في المئة ليصل إلى 110,18 دولارات.

