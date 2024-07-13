غارات إسرائيلية على القطاع و لا سيما على مدينة غزة

afp_tickers

2دقائق

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه يواصل عملياته في قطاع غزة، ولا سيما في مدينة غزة حيث أفاد مراسل وكالة فرانس برس عن قصف مدفعي وغارات تنفذها طائرات مسيرة إسرائيلية.

وفي وسط قطاع غزة، اعلن مسعفون تابعون للهلال الأحمر الفلسطيني “انتشال 4 ضحايا، هم أب وبناته الثلاث” بعد قصف منزلهم في دير البلح.

شمالا، رأى شهود عيان الجمعة الجنود الإسرائيليين ينسحبون من عدة أحياء من مدينة غزة، حيث أعلن الدفاع المدني العثور على نحو 60 جثة في حيي الصناعة وتل الهوى جنوب غرب المدينة.

والخميس أعلن الدفاع المني العثور على 60 جثة أخرى في حي الشجاعية شرق المدينة الذي شهد قتالا عنيفا لنحو أسبوعين.

وصباح السبت، افاد مراسل فرانس برس أن القصف المدفعي يطال جنوب شرق مدينة غزة وفي الوسط في حي الرمال، فضلا عن قصف بالطائرات المسيرة في حي تل الهوى.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته تواصل عملياتها في مدينة غزة وأنها تمكنت “بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي” من قتل عدد من المقاتلين الخميس.

وفي رفح، جنوب القطاع، أعلن الجيش “تفكيك العديد من الأنفاق” وقتل عدد من مقاتلي حماس.

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر بعد هجوم غير مسبوق نفذته حماس في جنوب إسرائيل وأدى إلى مقتل 1195 شخصا، معظمهم مدنيون، حسب تعداد لفرانس برس يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 شخصا خطفوا خلال الهجوم، ما زال 116 محتجزين في غزة، توفي 42 منهم، حسب الجيش.

ردا على هجوم حماس توعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة وشنت هجوما مدمراً واسع النطاق أسفر حتى الآن عن 38345 قتيلا معظمهم مدنيون، حسب وزارة الصحة في القطاع.

بور-كغو/شي/ص ك