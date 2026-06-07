غارات إسرائيلية على جنوب لبنان وإنذار جديد بإخلاء مدينة صور

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أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد اعتراض مقذوفين جرى إطلاقهما من لبنان باتجاه شمال الدولة العبرية، مع مواصلته شنّ غارات على مناطق واسعة، وإصداره إنذارا جديدا لإخلاء صور.

وهذه المدينة الساحلية هي من الأكبر في جنوب لبنان، وهي تؤوي الآلاف من السكان والنازحين من مناطق أخرى، وتعرّضت لقصف عنيف دمّر العديد من مبانيها منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله في الثاني من آذار/مارس.

ودوّت صفارات الإنذار الأحد في بلدتين في شمال اسرائيل. وأفاد بيان للجيش بأنه “تم اعتراض مقذوفين عبرا الحدود من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية”.

وهي ليست المرة الأولى تطلق مقذوفات من لبنان في اتجاه شمال إسرائيل، منذ اعلان التوصل الى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار إثر مباحثات عقدها موفدون لحكومتي البلدين في واشنطن.

وهذا الاتفاق مشروط بوقف حزب الله لهجماته التي يقول إنها رد على مواصلة الدولة العبرية احتلال أراضٍ والتقدم برا في الجنوب وشنّ غارات.

ولم يعلن حزب الله عن أي هجمات على شمال اسرائيل الأحد، لكنه أكد استهداف قوات اسرائيلية في جنوب لبنان.

بموازاة ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن غارات اسرائيلية على عدّة قرى وبلدات في جنوب لبنان.

وجددت إسرائيل الأحد إنذار سكان مدينة صور ومناطق محيطة بها تضمّ مخيمات للاجئين الفلسطينيين، لإخلائها، ناشرا خريطة تظهر كامل أحياء المدينة ومحيطها مظلّلة باللون الأحمر باستثناء جزء بسيط يقع على طرفها الساحلي.

وغالبا ما تكون هذه الانذارات تمهيدا لضربات جوية على المنطقة.

يأتي ذلك غداة مقتل خمسة أشخاص بغارات اسرائيلية وفق السلطات، من بينهم ثلاثة عسكريين من الجيش اللبناني بغارة قال الجيش إنها استهدفت آليتهم وندّد بها الرئيس اللبناني جوزاف عون باعتبارها “انتهاك صارخ” لسيادة بلاده.

ودخل وقف لإطلاق النار الذي أعلنته الولايات المتحدة، وكان يفترض أن يضع حدا للقتال بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من طهران، حيز التنفيذ في 17 نيسان/أبريل، لكنه لم يغيّر في أرض الواقع. ويتبادل الحزب وإسرائيل الاتهام بخرقه بشكل يومي.

وعقد موفدون من إسرائيل ولبنان الأربعاء في واشنطن جولة رابعة من المحادثات المباشرة برعاية الولايات المتحدة، اتفقوا خلالها على تطبيق وقف شامل لإطلاق النار مشروط بـ”وقف تام لنيران” حزب الله وانسحابه من منطقة جنوب نهر الليطاني الذي يبعد حوالى ثلاثين كيلومترا عن الحدود.

وتقضي الهدنة المشروطة أن ينتشر الجيش اللبناني في “مناطق تجريبية” في الجنوب يتولى السيطرة “الحصرية عليها مع استبعاد جميع الجهات الفاعلة غير الحكومية”.

ورفض حزب الله الاتفاق بالصيغة المعلنة، متمسكا بـ”وقف شامل” لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. بدورها، أكدت الدولة العبرية أنها ستواصل عملياتها العسكرية، وتوعدت باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت اذا هاجم حزب الله مناطقها الشمالية.

واندلعت الحرب في لبنان في الثاني من آذار/مارس بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير. وردّت الدولة العبرية بحملة واسعة من الغارات الجوية واجتياح بري.

وبحسب حصيلة السبت لوزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الهجمات والضربات الإسرائيلية عن مقتل 3593 شخصا منذ الثاني من آذار/مارس.

وتوجه قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل السبت إلى باكستان في زيارة مرتبطة بجهود الوساطة التي تبذلها إسلام آباد للتوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، بحسب ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس.

كغو-ناد-لو/كام