غارات إسرائيلية على لبنان والجيش اللبناني يعلن مقتل ثلاثة جنود

afp_tickers

5دقائق

جدّدت اسرائيل الثلاثاء غاراتها الدامية على مناطق عدة في لبنان، بينها الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله، في وقت نعى الجيش اللبناني ثلاثة جنود جراء ضربات على جنوب البلاد.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 آذار/مارس بعدما أطلق حزب الله صواريخ على الدولة العبرية ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي. وتردّ اسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان وتوغل قواتها في جنوبه.

واعلن الجيش الإسرائيلي في بيان الثلاثاء إنه يواصل قصف “اهداف تابعة لحزب الله في أنحاء لبنان”، مشيرة الى أنها تشمل منشآت تخزين سلاح ومنصات ومواقع إطلاق وعناصر.

ونعى الجيش اللبناني ثلاثة من عناصره قتلوا بغارتين إسرائيليتين منفصلتين في جنوب لبنان.

من جهته أوضح الجيش الاسرائيلي في بيان أن إحدى غاراته “قيد المراجعة”، موضحا أن قواته تنفذ عمليات “ضد منظمة حزب الله الإرهابية، وليس ضد الجيش اللبناني أو المدنيين اللبنانيين”.

وحذّر الرئيس اللبناني جوزاف عون من أن استهداف الجيش “يتناقض بشكل فاضح مع دعوات لبنان والمجتمع الدولي إلى تمكين الجيش من بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح في أيدي القوات المسلحة الشرعية”.

وبينما يحاول الجيش النأي بنفسه من الحرب، قُتل ثلاثة من جنوده بقصف إسرائيلي في وقت سابق من هذا الشهر خلال عملية إنزال نفذتها قوات الدولة العبرية في شرق لبنان.

وبعد أسبوعين من اندلاع الحرب، أعلن الجيش الاسرائيلي الاثنين إنه بدأ خلال الأيام الماضية “نشاطا بريا محددا” في جنوب لبنان، قال إنه يهدف إلى “ترسيخ منطقة الدفاع الأمامية وتشمل تدمير بنى تحتية إرهابية والقضاء على عناصر إرهابية تعمل في المنطقة”.

وتجدّدت الغارات الإسرائيلية الثلاثاء على ضاحية بيروت الجنوبية، استهدفت إحداها طريق المطار القديم في منطقة برج البراجنة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان.

وأدّت الغارة إلى مقتل شخص وإصابة تسعة آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة.

وفي أعقاب الغارة، أفاد رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني محمّد عزيز للوكالة أن “المطار يعمل بشكل عادي، وأن الطريق المؤدي اليه سالكة”.

وإثر غارة صباحا، شاهد مصوّر لفرانس برس رجال إطفاء يخمدون حريقا اندلع من بقايا مبنى دمّر بشكل كبير وتناثر ركامه في شارع خال من السكان.

– دمار –

ومنذ بدء الحرب، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 900 شخص، بينهم 111 طفلا و38 عاملا صحيا، بينما أصيب 2221 آخرون على الاقل بجروح، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الثلاثاء،

وسجّل أكثر من مليون شخص أسماءهم على سجلات النازحين منذ الثاني من آذار/مارس، وفق السلطات، يقيم أكثر من 130 ألف شخص منهم في أكثر من 600 مركز إيواء جماعي.

ويفترش كثر الطرقات أو يبيتون في خيم أو داخل سياراتهم، كما هو الحال في صيدا، كبرى مدن جنوب لبنان، وفق ما شاهد مراسلون لوكالة فرانس برس.

وأوضحت جيهان قيسي وهي مديرة منظمة محلية غير حكومية وتدير مدرسة تحوّلت إلى مركز إيواء “الكثير من الناس يأتون كل يوم لطلب مأوى، لكن لم يعد لدينا مكان، لا نستطيع استقبالهم”.

وتضيف “صيدا ممتلئة، لم تعد لدينا أي قدرة استيعابية”، مشيرة إلى أن الطريق نحو صيدا من الجنوب كان مقطوعا والناس “يواصلون القدوم من المناطق الجنوبية… بعد صدور أوامر الإخلاء”.

وجدّد الجيش الاسرائيلي الثلاثاء توجيه انذارات إخلاء لسكان مناطق واسعة في جنوب لبنان، يتجاوز عمقها أكثر من اربعين كيلومترا من الحدود.

وحذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الاثنين من أن النازحين اللبنانيين لن يعودوا إلى منازلهم في جنوب منطقة نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال إسرائيل.

سل-لو/لار/كام