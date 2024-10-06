غارات إسرائيلية ليلية عنيفة تهز ضاحية بيروت الجنوبية

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عاشت ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، ليلة استثنائية من العنف شهدت غارات إسرائيلية متواصلة تسببت باندلاع حرائق هائلة على وقع تعليمات إسرائيلية بإخلاء مناطق، وذلك عشية الذكرى الأولى لهجوم حركة حماس على الدولة العبرية واندلاع الحرب في قطاع غزة.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن “الضاحية الجنوبية لبيروت شهدت أعنف ليلة” منذ بدء حملة القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى أنها “استهدفت بأكثر من 30 غارة سمعت أصداؤها في بيروت”.

وذكر مندوب الوكالة أن “سحب الدخان الأسود غطت أرجاء الضاحية كافة”.

وأوضحت الوكالة أن الغارات استهدفت “محطة وقود على طريق المطار ومبنى في الغبيري ومنطقة الصفير وبرج البراجنة وصحراء الشويفات وحي الأميركان ومحيط المريجة الليلكي حارة حريك”.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي عبر تلغرام أنه “يضرب أهدافا إرهابية” لحزب الله قي الضاحية الجنوبية.

وعلى إثر القصف اندلعت نيران في المناطق المستهدفة وارتفعت من إحداها كرة هائلة من اللهب ظلت تتصاعد لأكثر من أربعين دقيقة بعد القصف بحسب مشاهد لوكالة فرانس برس.

وشاهدت مراسلة لفرانس برس في منطقة صبرا القريبة من الضاحية الجنوبية لبيروت عشرات الأشخاص المذعورين في الشوارع، بعضهم يحمل حقائب، وهم يفرون من المنطقة سيرا أو على دراجات نارية فيما دوي الانفجارات يتواصل.

كذلك أفادت الوكالة الوطنية للأنباء عن غارات إسرائيلية استهدفت خلال الليل قرى في جنوب لبنان. وذكرت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بعض قرى الجنوب مؤكدة أن “مدفعية العدو لم تتوقف عن قصف كفركلا وأطراف برج الملوك والخيام”.

من جانبه، أعلن حزب الله ليل السبت الأحد استهداف قوة من الجيش الإسرائيلي بقذائف مدفعية بعد محاولتها التسلل ” باتجاه خلة شعيب في بليدا” في جنوب لبنان.

كما أفاد أنه استهدف قوة من الجنود الإسرائيليين “بصلية صاروخية” خلال “إجلاء الجنود الجرحى والقتلى” في منطقة المنارة الحدودية “عند الساعة 12:45 من فجر يوم الاحد”.

وتبنّى حزب الله كذلك هجوما “بالمسيرات الانقضاضية” على قاعدة عسكرية إسرائيلية في شمال إسرائيل.

كما قال الحزب في بيان إنه “أثناء محاولة قوات العدو الإسرائيلي إجلاء الجنود الجرحى والقتلى في مستعمرة المنارة عند الساعة 12:45 من فجر يوم الأحد 6-10-2024، استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بصلية صاروخية”.

– “كابوس بلا نهاية” –

وكان قائد الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي أعلن السبت “علينا أن نستمر في ممارسة الضغط على حزب الله وإلحاق خسائر إضافية بالعدو، من دون تنازلات ومن دون هوادة” فيما قال نتانياهو إن الجيش دمر “جزءا كبيرا” من ترسانته.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري خلال مؤتمر صحافي السبت إن القوات الإسرائيلية قتلت منذ بداية العمليات البرية في جنوب لبنان الاثنين، “نحو 440 إرهابيا، بينهم 30 قياديا برتب مختلفة”، خلال العمليات البرية والجوية.

وفي بيروت، قالت سلمى سلمان (30 عاما) وهي تحتضن ابنتيها في شارع الحمرا “نعيش منذ 13 يوما في الشارع. نعيش كابوسا مخيفا لا ينتهي”.

ومع اقتراب الذكرى الأولى لاندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس مع شن الحركة هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت الدولة العبرية السبت أنها “في حالة تأهب”، مؤكدة في الوقت نفسه أنها تعدّ ردّا على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها الثلاثاء.

وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “أطلقت إيران مرتين مئات الصواريخ على أراضينا ومدننا (…) من واجب إسرائيل ومن حقها الدفاع عن نفسها والرد على هذه الهجمات، وهذا ما سنفعله”.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لوكالة فرانس برس السبت إن إسرائيل “تعدّ ردا” على الهجوم الإيراني الذي جاء ردّا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في 31 تموز/يوليو في عملية نسبت لإسرائيل، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في غارة إسرائيلية في 27 أيلول/سبتمبر في الضاحية الجنوبية لبيروت ومقتل قيادي في الحرس الثوري الإيراني معه.

ولم يقدّم المسؤول تفاصيل عن طبيعة الردّ أو توقيته، بينما أوردت صحيفة “هآرتس” أن الردّ سيكون “كبيرا”.

وتحدّث الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ السبت في رسالة الى اليهود في كل أنحاء العالم، عن “التهديد الدائم الذي تمثله إيران ووكلاؤها الإرهابيون على الدولة”، لافتا الى أن “الكراهية تعميهم وهم عازمون على تدمير دولتنا اليهودية الوحيدة والفريدة”.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي هدد السبت من دمشق بردّ فعل “ربما أقوى” لأي هجوم على بلاده، قائلا “لكل عمل سيكون هناك رد فعل متناسب ومماثل من إيران وربما أقوى”.

وفي حين لم يتضح ما قد يكون عليه الردّ الإسرائيلي، حضّ الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة إسرائيل على تفادي استهداف منشآت نفطية إيرانية، فيما أكد المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب أن على الدولة العبرية “ضرب” المواقع النووية الإيرانية.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي حذر الجمعة من أن حلفاء بلاده سيواصلون قتال إسرائيل.

– أكثر من ألفي قتيل خلال عام –

يأتي التصعيد في لبنان بعد عام تقريبا على فتح حزب الله جبهة ضد إسرائيل “إسنادا” لغزة، غداة هجوم حماس على إسرائيل واندلاع الحرب في القطاع.

نقلت إسرائيل مركز ثقل عملياتها العسكرية في منتصف أيلول/سبتمبر من غزة إلى الجبهة الشمالية، وكثّفت غاراتها على لبنان اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر، وبدأت قواتها عمليات برية “محدودة” ضد حزب الله الاثنين.وبحسب الأرقام الرسمية، قُتل أكثر من ألفي شخص في لبنان منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم أكثر من ألف منذ بدء القصف الجوي المكثف في 23 أيلول/سبتمبر.

وقدّرت الحكومة اللبنانية الأربعاء عدد النازحين هربا من العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان بحوالى 1,2 مليون يفترش عدد كبير منهم الشوارع في مناطق عدّة من بيروت.

وندّد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي لدى وصوله الى بيروت السبت بما يواجهه لبنان وكتب على منصة إكس “يواجه لبنان أزمة مروّعة. مئات آلاف الأشخاص باتوا معدمين أو مشردين بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية”.

وأسف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت لخيارات نتانياهو في لبنان وخصوصا “العمليات البرية”، معلنا عقد المؤتمر الدولي لدعم لبنان في تشرين الأول/أكتوبر في فرنسا.

وندد نتانياهو السبت بدعوة ماكرون إلى الكف عن توريد اسلحة لإسرائيل تستخدمها في القتال في غزة ولبنان. واعتبرت قطر التي تشارك في جهود الوساطة سعيا لوقف إطلاق النار في غزة، أن دعوة ماكرون هي “خطوة مهمة ومرحب بها نحو إنهاء الحرب”، فيما رحب بها الأردن أيضا.

– ضربة على مسجد في غزة –

في غضون ذلك، تتواصل الحرب في قطاع غزة حيث أعلن الدفاع الوطني الأحد مقتل 21 شخصا في ضربة إسرائيلية استهدفت مسجدا يؤوي نازحين في دير البلح (وسط)، فيما أفاد الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مقاتلين من حركة حماس.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل سقوط 21 قتيلا والعديد من الجرحى بعدما قصف الجيش الإسرائيلي مسجدا يؤوي نازحين أمام مدخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان أنه شن “ضربة دقيقة على إرهابيين من حماس كانوا ينشطون في مركز قيادة وتحكم يقع في منشأة كانت في السابق مسجد +شهداء الأقصى+ في منطقة دير البلح”.

وتسبب هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر بمقتل 1205 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، وفقا لحصيلة أعدتها فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، لا يزال 97 منهم محتجزين، بينهم 33 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وتنفذ إسرائيل منذ ذلك الحين حملة قصف عنيفة وعمليات برية، ما تسبب بسقوط 41825 قتيلا معظمهم من المدنيين، وفق آخر حصلية أصدرتها وزارة الصحة التابعة لحماس.

بور/دص/شي