غارات اسرائيلية تستهدف محافظة اللاذقية

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استهدفت غارات جوية إسرائيلية محافظة اللاذقية في سوريا الخميس، وفق ما أفادت وكالة “سانا” الرسمية فيما تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن تعرّض مستودعات ذخيرة للقصف.

وأفادت وكالة “سانا” الرسمية للأنباء بأن “طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بعدة غارات جوية محيط الميناء الأبيض ومدينة اللاذقية” وأضافت أن الجهات المختصة “تعمل على التأكد من عدم وجود إصابات في أماكن الاستهدافات”.

من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الغارات استهدفت “مستودعات ذخيرة في الميناء الأبيض في اللاذقية ب6 صواريخ على الأقل، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة وتدمير مستودع ذخيرة”.

وذكّر المرصد بأن “الميناء الأبيض الواقع في ضواحي اللاذقية الشمالية، استُهدف في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي”.

وفي الأشهر الأخيرة التي تلت إطاحة الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر، نفّذت إسرائيل مئات الغارات على منشآت عسكرية وقواعد بحرية وجوية في أنحاء سوريا، قالت إن هدفها منع استحواذ الإدارة الجديدة على ترسانة الجيش السابق.

وقال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه “ضرب قدرات عسكرية” في قاعدتين عسكريتين في وسط سوريا، بعدما ضرب المواقع نفسها قبل أيام.

والثلاثاء أيضا، قتل ستة مدنيين في قصف إسرائيلي على محافظة درعا جنوب سوريا، وفق السلطات.

ومنذ ثلاثة أشهر، تسجّل عمليات توغل إسرائيلية في الأراضي السورية الحدودية المحاذية للجولان المحتلّ، بشكل شبه يومي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يشير إلى أن القوات الاسرائيلية تنفّذ عمليات توغّل وانسحاب دورية.

كذلك، توغّل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله إسرائيل من الهضبة السورية.

بور-لغ/الح/غ ر