غارات اسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت (إعلام رسمي)

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تعرّضت الضاحية الجنوبية لبيروت لموجة جديدة من الغارات الإسرائيلية الأربعاء هي الثالثة خلال 24 ساعة، فيما قتل ستة أشخاص على الأقلّ في غارة أخرى استهدفت منطقة عرمون الواقعة جنوب بيروت، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

واستهدفت ستّ غارات اسرائيلية على الأقلّ الضاحية الجنوبية لبيروت الأربعاء، كما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية، جاءت بعد نحو ساعة من إصدار الجيش الاسرائيلي إنذارا للسكان بالإخلاء.

وارتفعت سحب دخان سوداء فوق الضاحية الجنوبية التي تعتبر معقلا لحزب الله، كما أظهرت لقطات بثّ مباشر لفرانس برس.

وشاهد مصوّر في فرانس برس سكانا يهرعون في سياراتهم للخروج من الضاحية الجنوبية عقب الإنذارات. وخلت الضاحية الجنوبية إلى حدّ كبير من سكانها، لكن العديد منهم يعودون في ساعات الصباح لتفقّد منازلهم ومتاجرهم.

وطالت الغارات مباني خصوصا في منطقتي الغبيري وحارة حريك، وفق الوكالة الوطنية.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي طلب عبر حسابه على منصة “إكس”، من السكان إخلاء مباني في منطقتي “حارة حريك والغبيري… حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب”.

وفي وقت مبكر الأربعاء، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام الرسمية عن غارة اسرائيلية استهدفت شقة سكنية في منطقة عرمون التي لا تشكّل جزءا من المناطق المحسوبة على حزب الله تقليديا.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن الغارة الإسرائيلية على عرمون “أدّت في حصيلة أولية إلى سقوط ستة شهداء”، مضيفة أنه تمّ رفع “أشلاء من المكان يتمّ التحقق من هوية أصحابها إضافة إلى إصابة خمسة عشر شخصا آخرين بجروح”.

وشاهد مصوّر في فرانس برس في موقع الغارة مسعفين يعملون على رفع أنقاض مبنى مؤلف من أربعة طوابق، انهارت ثلاثة منها.

وبعد عام من فتح حزب الله اللبناني جبهة عبر الحدود إسنادا لحليفته حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، كثّفت الدولة العبرية في 23 أيلول/سبتمبر غاراتها على معاقل الحزب في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية. وأعلنت في 30 منه بدء عمليات برية “محدودة”.

وقتل نحو 3300 شخص في لبنان غالبيتهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة اللبنانية منذ بدء حزب الله تبادل القصف مع اسرائيل قبل أكثر من عام. وقتل معظمهم منذ أيلول/سبتمبر الماضي، لكن حزب الله توقّف عن نعي مقاتليه الذين يقضون في القتال منذ منتصف أيلول/سبتمبر، وخصوصا منذ 27 تاريخ مقتل أمينه العام حسن نصرالله بغارات إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

آية/لو/رض