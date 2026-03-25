غارات اسرائيلية جديدة على جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية

شنّت اسرائيل غارات جديدة على جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية صباح الأربعاء، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، في حين أعلن حزب الله عن هجمات على القوات الاسرائيلية في قرى حدودية وفي شمال اسرائيل.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 آذار/مارس، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على الدولة العبرية ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي. وتردّ اسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان فيما توغلت قواتها في جنوبه.

وأعلنت إسرائيل التي احتلت جنوب لبنان لنحو عقدين حتى العام 2000 أن جيشها يعتزم السيطرة على “منطقة أمنية” في تمتد حتى نهر الليطاني الواقع على بعد نحو 30 كيلومترا عن الحدود.

ووجّه الجيش الإسرائيلي مرارا إنذارات إخلاء لمنطقة واسعة في جنوب لبنان يتجاوز عمقها أربعين كيلومترا، بينما دمر عدة جسور تربط بين ضفتي النهر.

وأفادت الوكالة الوطنية الأربعاء عن غارات اسرائيلية وقصف مدفعي على مواقع متفرقة في جنوب لبنان.

وقالت كذلك إن “الطيران الحربي المعادي…شن غارة” فجرا على ضاحية بيروت الجنوبية بعدما جدّد الجيش الاسرائيلي أوامره بإخلاء عدة أحياء في المنطقة.

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس في موقع الغارة في ضاحية بيروت الجنوبية الركام المتناثر على الطريق، بينما دُمّرت الطبقات العليا تماما من أحد المباني.

وتعرضت ضاحية بيروت الجنوبية للعديد من الضربات منذ بدء الحرب، وفرغت إلى حد كبير من سكانها الذين نزحوا مع نحو أكثر من مليون شخص من جنوب البلاد وشرقها، وفق السلطات.

وأعلن حزب الله من جهته إن مقاتليه استهدفوا تجمعات لقوات وآليات إسرائيلية “لا سيما في بلدتي الناقورة والقوزح الحدوديتين” وبلدات في شمال اسرائيل “بعشر صليات صاروخيّة مجموعها أكثر من مئة صاروخ”.

وجاء ذلك بعدما أعلن الحزب سلسلة هجمات على قوات إسرائيلية في جنوب لبنان ومواقع في شمال إسرائيل حيث لم يُفد عن وقوع إصابات.

إلى ذلك، أفاد الجيش الاسرائيلي في بيان أن قوّاته البريّة في جنوب لبنان “دمّرت مخزنا للأسلحة” فيما قتل سلاح الجو “عددا من الإرهابيين” الذين فرّوا من الموقع المستهدف.

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية “دمّرت مقرّات تابعة لحزب الله عُثر بداخلها على كميات كبيرة من الوسائل القتالية” من دون تحديد مكانها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية والإعلام الرسمي عن مقتل تسعة أشخاص في جنوب لبنان بغارات إسرائيلية الثلاثاء، من بينهم شخصان في شقة في مخيم المية ومية للاجئين الفلسطينيين.

ومنذ بدء الحرب بين اسرائيل وحزب الله، قُتل 1072 شخصا على الأقل بغارات إسرائيلية، وأصيب 2966 شخصا بجروح، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

في شمال إسرائيل حيث هرب السكان إلى الملاجئ اثر دوي صفارات الإنذار، قُتلت امرأة الثلاثاء بشظايا صاروخ أُطلق من لبنان، بحسب ما أفادت السلطات الإسرائيلية.

